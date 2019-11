​Turba de ebrios mata a chef, que pidió liberar la calle obstruida por un safacasa

Síguenos en Facebook

La desgracia se cruzó en su camino. Un cocinero murió luego de ser golpeado y lanzado contra el pavimento. La víctima junto a su esposa y hermano, solo pedían el retiro de una camioneta que obstruía la vía, y que estaba estacionada en la zona por la ejecución de un safacasa. Ellos retornaban de un matrimonio y solo querían cruzar la pista.

Testimonio. El hecho ocurrió ayer en el pasaje Cahuide con General Córdova, según relató la viuda Mercedes Rojas Malpartida que evacuó a su pareja Cecilio Santos Romaní (40) al promediar la una de la madrugada. "Hemos ido a un matrimonio y regresabamos en taxi, y antes de llegar a Huari en la pista estaba una camioneta roja, yo me bajé y le pedí que nos den pasé, una señora respondió que el chofer estaba borracho y no había nadie para mover el vehículo, de pronto 6 a 8 personas, mujeres y varones salieron airados, a mi me agarraron y me golpearon en el suelo, a mi cuñado lo correteaban, entonces mi esposo salió del auto y lo empujaron, la caída fue frontal contra el pavimento, pero ya no se levantó", relató la viuda entre sollozos.

Los agresores huyeron despavoridos, mientras que la víctima fue evacuado al hospital Daniel Alcides Carrión, aún con signos de vida. No obstante cuando lo ingresaron por el servicio de emergencia, ya estaba muerto, dijeron los médicos.

Hasta el mortuorio del hospital llegaron los policías de la Seincri de la comisaría de Chilca y por orden del fiscal de turno procedieron al levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue judicial, a fin que le practiquen la necropsia de ley.

Mercedes Rojas Malpartida, pide justicia por muerte del padre de sus 3 hijos.