La quiso poseer para sí, sin importarle los impedimentos. Yeison Lucano Leiva (25), el sujeto que dejó grave a su prima al incrustarle estacas metálicas en la cabeza, dio su manifestación ante el juez Bryan Apagueño, quien escuchó las descarnadas y horripilantes declaraciones sobre el caso.

Aceptó que abusó de su prima, le incrustó dos clavos porque “no se dejaba y ya no era virgen”. “Yo le quise besar y abrazar, no se dejaba. Mi mente se nubló un poco. Algo me dijo en mi mente: ‘Si no es para ti, no es para nadie’. ‘Te dejas o te mato’. ‘No me hagas eso’”, me dijo”, es un extracto de lo que manifestó Yeison a las autoridades.

Tras la brutal agresión contra su prima de 11 años, Yeison Lucano Leiva, recibió nueve meses de prisión preventiva en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya en Ucayali por intento de feminicidio. Es seguro que en la vía judicial principal le den una larga condena que le resultará difícil evadir.

Yeison Lucano atacó a la menor en Oventeni (Ucayali) y fue atrapado en Satipo (Junín). Cayó en un hotel de Satipo, justo cuando tenía previsto darse a la fuga. Felizmente la policía sabía de sus pasos.

La agraviada fue encontrada la madrugada del domingo 26 de marzo con múltiples golpes, torturas y severas heridas: le incrustaron dos estacas de cinco pulgadas, cada una, en el lado izquierdo de la cabeza que llegaron a su cerebro. La menor vive de milagro, pero su salud es de pronóstico reservado. Se espera un milagro.