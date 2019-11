Un centenar de candidatos inician carrera electoral rumbo al Congreso

Síguenos en Facebook

Los partidos nacionales tuvieron hasta ayer para inscribir a sus candidatos al Congreso para las elecciones del 26 de enero del próximo año. A pesar de que la mayoría esperó hasta el último momento, más de 20 agrupaciones nacionales cumplieron con la inscripción y empezaron su carrera electoral.

LAMPA. En Acción Popular, Ilich López Ureña postula con el 1; Fredy Llaulli Romero con el 2; Jorge James Perez Rosas con el 3; Iliana Güere Sotelo con el 4 y Sheila Egoavil Angulo con el 5.

LA "A". Por Alianza para el Progreso postula César Combina con el 1; Arnoldo Mallma Auqui con el 2; Sherly Meneses Balbuena con el 3; Yene Alvarez Paucar con el 4 y Willmahan Osores Paucarchuco con el 5.

EL TREN. Avanza País tiene a Hector Millán Camposano con el 1; Carmela Velásquez Ledesma con el 2; Juan Carlos Carhuancho Mucha con el 3; Rodolfo Lino Ñaupari con el 4 y Gina Cuyutupa Oré con el 5.

LA CASITA. La lista de Democracia Directa también se inscribió. María Nola Nuñez Samaniego con el 1; Anibal Vargas Arredondo con el 2; Fanny Granza Galindo con el 3; José Luis Contreras Navarro con el 4 y Vladimir Cárdenas Casas con el 5.

LA FLOR. El Frente Amplio va esta vez con Washington Mori Andrade con el 1; Clodoaldo Hilario Briceño con el 2; Ketty Marcelo López con el 3; Jackelyne Carrión Jurado con el 4 y David Navarro Zuta con el 5.

PESCADITO. El Frepap no se quedó atrás. Robledo Gutarra Ramos va con el 1; Esperanza Pizarro Estrella con el 2; Katherine Chuquipiondo Martínez con el 3; Luis Samalvides Santillana con el 4 y Jorge Capcha Carrasco con el 5.

FUJIMORISMO. Por Fuerza Popular postulan Erwin Tito Ortega con el 1; Ricardo Pando Córdova con el 2; Maricela Nolasco Vásquez con el 3; Sofía Izarra Sánchez con el 4 y Samuel Montalbán Sulluchuco con el 5.

CONTIGO. El partido Contigo (que anteriormente fue PPK) lleva a Chistian Talledo Chávez con el 1; David Ruiz Caro Maldonado con el 2; Rolando Llanos Curletti con el 3; Liz Ramos Vargas con el 4 y Marjury Contreras Hualpa con el 5.

EL PPC. El Partido Popular Cristiano va con Iván Bustamante Gutiérrez con el 1; Marco Ramírez Rojas con el 2; Teresa Luna Galarza con el 3; Marco Socualaya Pomayay con el 4 y Talita Cerrón Piñas con el 5.

PERÚ NACIÓN. presenta a Julio Berrocal Ramos con el 1;Rocío Mendoza Romero con el 2; Samuel Rodríguez Pariona con el 3; Rosalbina Caro Romero con el 4 y Josué Jerónimo Apolinario con el 5.

PATRIA SEGURA. Por Perú Patria Segura postulan John Pineda Salas con el 1; Doris Basilio Huallparuca con el 2; Fernando Canales Huamán con el 3; Lucila Yuto Pichihua con el 4 y Josip Guerrero Ballón con el 5.

CLAVITO. Podemos por el Progreso del Perú tiene a Rober Muñoz Farfán, el popular Clavito, con el 1; Armando Camborda Zamudio con el 2; Clotilde Castillón Lozano con el 3, Daniel Garro Oré con el 4 y Janeth Veliz Buendía con el 5.

LA ANTORCHA. En el caso de Todos por el Perú se presentaron dos listas. Sin embargo, la inscrita por el personero legal fue la que postula a Noé Espinoza Rivera con el 1; Richard Sixto Cueva con el 2; Milagros Mayta Delzo con el 3; Marco Castro Espinal con el 4 y Nancy Contreras Rodrigo con el 5.

VAMOS PERÚ. Vamos Perú inscribió a Walter Escriba Cuba; Roque Rojas García con el 2; Maribeth Chamorro Rojas con el 3; Teddy Sinacay Tomas con el 4 y Malu Marti Suárez con el 5.

SOMOS PERÚ. El partido de Alberto Andrade también tiene candidatos en Junín. Emerson Nolasco Delgado va con el 1; Luis Vásquez Bastidas con el 2; Karina Caballero con el 3; Maribel Poma con el 4 y Custodio Rodríguez Muñoz con el 5.

CRONOGRAMA. Hasta el cierre de esta edición el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE), Timoteo Cristóbal, señaló que eran 15 partidos inscritos y se preveía que 6 más lo harían en las siguientes horas.

Luego de la inscripción, el JEE tiene tres días para revisar los documentos presentados y aprobarlos u observarlos. Luego de ello, los candidatos tienen 2 días para subsanar errores.

Ex autoridades quieren repetir el plato. Hay algunos candidatos que se inscribieron a esta contienda electoral pero que ya disfrutaron del poder en épocas pasadas. Entre ellas, el ex congresista Ricardo Pando del fujimorismo; los ex consejeros Clotilde Castillón y Eddy Misari; el ex alcalde de Mazamari Walter Escriba y ex funcionarios como Héctor Millán. Y otros candidatos eternos.

Personera de Perú Libre y gerente llegan al JEE en camioneta del GRJ

Alrededor de las 3 de la tarde, la personera alterna del partido político Perú Libre y jefa de Asesoríoa Jurídica del Gobierno Regional, Mercedes Carrión, llegó hasta la sede del Jurado Electoral Especial acompañada del gerente de Desarrollo Económico de la región, Rogelio Huamaní, en un vehículo oficial del Estado de placa EAA-572 que le pertenece al Gobierno Regional de Junín.

A su ingreso Carrión afirmó que no llegaba para inscribir todavía a su partido y salió a los pocos minutos.

Los mismo hizo el gerente de Desarrollo Económico quien en un breve contacto telefónico con este medio sostuvo que fue un breve momento.

Ambos son funcionarios del Gobierno Regional y realizaron esta actividad en horario de trabajo. Por otro lado, una vez que se vieron descubiertos, ambos profesionales avanzaron hasta el lugar donde se encontraba la camioneta pero al ver las cámaras optaron por tomar el sevicio de un taxi y retirarse del lugar. Este hecho podría configurar un presunto peculado de uso.

Perú Libre y Juntos por el Perú cierran jornada

Entre los últimos partidos que lograron inscribirse ante el Jurado Electoral Especial de Huancayo (JEE) fueron Juntos por el Perú y Perú Libre.

En el primer caso, la lista es liderada por Jersy Canchumani, un ex candidato al distrito de El Tambo, ha pasado por varios movimiento. Le sigue Dennys Cuba, el ex alcalde de Quilcas quien va con el número 2, luego Nelly Avendaño con el 3; Lauro Toribio con el número 4 y Georgia Calderón con el 5.

Por Perú Libre postulan Waldemar Cerrón, hermano del gobernador suspendido, con el número 1; con el 2, Eddy Misari, el ex consejero regional; con el 3 Noemí de la Cruz, dirigente y política de Satipo; con el 4 Ancángel Santillán y con el número 5, Silvana Robles de la selva.