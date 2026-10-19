La solicitud de prisión preventiva contra ocho militares investigados por el caso Colcabamba será evaluada por un Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, luego de que el expediente fuera remitido desde Pampas, en Tayacaja. Esto ocurre después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín anulara la medida de 12 meses de prisión preventiva y dispusiera que otro magistrado vuelva a evaluar el requerimiento.

Antecedentes. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas dictó prisión preventiva contra los ocho militares, integrantes de la patrulla dirigida por el capitán Montenegro, quienes fueron recluidos en el penal de Huamancaca Chico. Sin embargo, el 7 de agosto, la sala superior anuló la medida por deficiencias en la motivación de la resolución y ordenó su liberación para que afronten la investigación en libertad.

El caso estuvo a cargo del juez José Leonel Matos Centeno, quien dejó de ejercer funciones en Pampas desde el 1 de setiembre, en medio de acciones disciplinarias promovidas ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por su actuación en este proceso. Durante su ausencia, otra magistrada asumió el despacho y llegó a convocar una audiencia de prisión preventiva para el 23 de octubre, sin embargo se dejó sin efecto tras la reincorporación de Matos Centeno a sus funciones.

Pendiente. Debido a que el requerimiento debe ser evaluado por otro magistrado, el expediente fue remitido a Huancayo. Hasta el momento, no se ha precisado qué juzgado asumirá formalmente el caso ni la fecha de la nueva audiencia. El magistrado que reciba el expediente deberá programar la audiencia para determinar si existen elementos suficientes para imponer nuevamente prisión preventiva a los ocho militares, investigados por los hechos ocurridos el 25 de abril en Colcabamba.