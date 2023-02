Del 24 al 26 de febrero, un total de 201 estudiantes participan en la segunda fase de la evaluación del Proceso Único de Admisión (PUA) 2023 para obtener una vacante en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín. La directora general del COAR Junín, Miriam Hidalgo Marcos, señaló que hay 100 vacantes.

Segunda fase

De ese total, 177 postulantes optaron por participar de forma presencial en la evaluación que consiste en una entrevista en la que se evaluarán habilidades socioemocionales durante 30 minutos. Y 24 decidieron participar de forma virtual.

En ese sentido, hasta hoy los estudiantes que eligieron dar su entrevista de manera presencial deben asistir con la debida anticipación a la sede asignada portando únicamente su DNI o carné de extranjería. Está prohibido el ingreso de mochilas, calculadoras, celulares, libros, lápices, etc.

De acuerdo al cronograma, la lista final de ingresantes al COAR se dará a conocer el 3 de marzo, para que la recepción de reclamos sea del 3 de marzo al 5 de marzo, finalmente el 6 y 7 de marzo será la atención a los reclamos.

En la región Junín hubo 954 inscritos al PUA 2023. De los cuales, en la primera fase participaron 778 postulantes, quienes acudieron a la evaluación en cuatro locales, y 176 no se presentaron. Pero 577 no clasificaron a la segunda fase. En la primera fase se aplicó un examen para evaluar las habilidades cognitivas (razonamiento matemático, razonamiento verbal, etc.)

