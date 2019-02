​Urge proyecto integral de drenaje pluvial en Huancayo

Síguenos en Facebook

Con más de 495,000 habitantes, Huancayo aún no cuentan con un sistema de desagüe pluvial que evite la inundación de las calles, ni en el mismo centro de la ciudad.

Según el ingeniero sanitario Marcelino Ramirez, desde la década de los 90 que el problema no se resuelve y es que no solo se trata de colectores individuales para el agua de lluvia, sino que estas, así como las aguas servidas domésticas e industriales no van a ninguna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (porque no existe) y acaban en los afluentes y el río Mantaro.

INFORMALIDAD. “Hay tramos que sí cumplen con un sistema de desagüe pluvial y tramos que no; pero hay un problema con la informalidad. Muchos vecinos permiten que las aguas pluviales ingresen al sistema de alcantarillado para aguas servidas y estas redes que por ejemplo en el centro de la ciudad ya tienen más de 35 años y funcionan con tubos de concreto deteriorados, colapsan. El agua que se junta en la calle no solo es de lluvia, es de desagüe”, explicó el también miembro del Colegio de Ingenieros del Perú.

En el distrito de Chilca, donde el problema parece ser mayor, el alcalde Carlos De la Cruz, afirmó que un 80 % del distrito no cuenta con sistema de drenaje, elevando peligrosamente el riesgo a inundaciones.

En Huancayo, es un 17 % el que no tiene ni desagüe, ni drenaje pluvial. Según un informe que presentó Sedam Huancayo a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), incluso el drenaje sanitario tiene deficiencias en su delimitación “debido a que el Catastro Técnico está desactualizado”, dice.

NORMA. Sin embargo el drenaje pluvial es responsabilidad de los gobiernos locales y con la nueva Ley de Drenaje Pluvial (cuyo reglamento fue aprobado en noviembre de 2018 a través del Decreto Legislativo N°1356), también de los gobierno regionales. A estos últimos, les corresponde planificar e incorporar un Plan de Desarrollo Regional Concertado, con proyectos de inversión en drenaje pluvial, que elaboren los gobiernos locales y apoyarlos técnica y financieramente.

Los gobiernos locales, por su parte deben cumplir con la ejecución y supervisión de obras de drenaje pluvial, conforme a los planes de desarrollo urbano en sus jurisdicciones.

También, operar y mantener la infraestructura; constituir una unidad orgánica que monitoree, supervise y ejecute infraestructura de drenaje pluvial.

E igualmente importante, tener actualizado un inventario de infraestructura de los sistemas de drenaje pluvial de su jurisdicción; estudio de campo que según Ramirez, aún no existe.