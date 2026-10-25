En medio de profundo dolor es velado el cuerpo de Dominica Epifania Torres de Castro (78), madre del regidor de la Municipalidad Distrital de Sincos, Herless Castro Torres. El velatorio se desarrolla en el anexo de Aramachay, en el distrito jaujino de Sincos.

La adulta mayor falleció junto a Ifigenia Quinto Chávez de Torres, de 73 años, en el accidente ocurrido el último viernes 23 de octubre, a la altura del kilómetro 57+100 de la Carretera Central, en el sector Tornamesa, distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, región Lima. Ambas son integrantes de una misma familia.

En el siniestro otras nueve personas resultaron heridas tras el choque frontal de dos vehículos colectivos que también involucró a un camión cisterna.

Las mujeres viajaban en el automóvil colectivo de placa W1T-008, que cubría la ruta de Jauja a Lima. Tras el impacto, quedaron atrapadas en el interior del vehículo y fallecieron.

condolencias. En redes sociales, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sincos, Richar Montero García, los regidores y funcionarios expresaron sus condolencias al regidor y sus familiares en este momento de profundo dolor.

El colectivo era conducido por Jhair Daniel Bonifacio Vásquez (24). También viajaban Octavio Santiago Torres Gómez (70) esposo de Ifigenia y músico que toca el violín, y Marcelo Gómez Mucha, de 50 años.

El conductor, Octavio y Marcelo resultaron heridos y permanecen hospitalizados en el hospital José Agurto Tello de Chosica.

EXCESIVA VELOCIDAD. Cabe mencionar que en las fotos del accidente se aprecia a los vehículos completamente destruidos, muestra de la velocidad a la que manejaban los conductores.

La noche del viernes también ocurrió otro despiste y volcadura de un semi tráiler en el kilómetro 91 Tamboraque en la carretera Central, lo cual generó el bloqueo de la vía.

Este lamentable hecho ha conmocionado a toda la provincia de Jauja y el valle del Mantaro, donde ambas familias son ampliamente conocidas por su trayectoria y su constante participación en las actividades tradicionales locales. Ahora, toda una comunidad las llora.