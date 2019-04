​Venezolano de 72 años fue abandonado en un hotel con grave dolencia

Síguenos en Facebook

Un anciano de nacionalidad venezolana de 72 años fue abandonado por serenazgo de El Tambo en un hotel. Los efectivos prometieron regresar al día siguiente para darle apoyo, pero nunca volvieron según informó el administrador del local.

El señor Lucio Lazo, continúa hospedando al extranjero que no solo es de avanzada edad, sino también sufre de una enfermedad que lo aqueja todos los días y no lo deja caminar.

LAMENTABLE. El pasado martes a las 2:00 de la madrugada serenos llevaron al anciano José a un hotel, ubicado en Av. Sucre y Jr. Deústua en El Tambo, pagaron el costo por la noche y le dijeron que regresaría al día siguiente para trasladarlo a un lugar mejor.

“Fue una desconsideración total, el señor esta mal, aquí le damos comida y un pequeño cuarto, pero él necesita atención medida, su pie tiene una infección”, manifestó el administrador.

El venezolano, que no tiene documento de identidad, recuerda llegar a Perú hace unos 5 años. Solo y sin familia, se dedicaba a vender caramelos por su edad avanzada.

“Vivía en todo lado cuando llegué aquí (Huancayo), cuando sufrí un accidente, mi pierna quedó así y no puedo caminar. En el hospital me dijeron que me cortarían el pie, pero no quiero”, expresó.

De igual manera, detalló que por la indiferencia de las personas y por el costo del tratamiento, prefiere quedarse en la calle y morir porque no tiene dinero.

Pidieron Apoyo. Por la gravedad y las dolencias que sufre el extranjero, el administrador Lucio visitó diferentes instituciones en búsqueda de ayuda.

La Policía Nacional del Perú, Demuna y La Beneficencia de Huancayo, no accedieron ni se acercaron al lugar a pesar de la gravedad de la situación.

“No por ser extranjero lo vamos a dejar morir, lo estamos apoyamos pero las autoridades deberían poder ayudarnos a que tenga calidad de vida”, dijo el señor Lucio.

APOYO. Instituciones médicas o asilos que puedan ayudar pueden acercarse a las avenidas Sucre y Deústua, Hotel Sucre.