Venezolanos migran a Huancayo buscando tramitar antecedentes policiales

Esto sucede hace algunos días, en su mayoría provienen de la capital y otras provincias del interior del país.

Trámite. Solo en busca de sus antecedentes policiales que es uno de los requisitos para legalizar sus contratos laborales y obtener el carné de extranjería. Tienen que emprender un viaje de varias horas y lograrlo en la Incontrastable les resulta más fácil.

"Me dieron chance (tiempo) hasta el 15 de octubre para obtener mis documentos, acudí a la sede de Aramburú en Lima, pero me citaron para enero, no puedo esperar tanto", indicó la ciudadana Janeth Simillán.

A través de redes sociales como Facebook, los inmigrantes venezolanos se comunican entre ellos y se informan que el trámite de antecedentes penales y policiales es más rápido en la ciudad de Huancayo.

"Cada vez que voy a la sede de Lima se cuelga el sistema, son mas de mil compatriotas míos que están esperando ser atendidos, y no es fácil conseguirlo", añadió Duglas Rodríguez.

Tras realizar sus trámites, ellos retornan a la capital para culminar sus papeleos de permanencia y obtener el carné de extranjería o el ansiado contrato laboral.

Tiempo. Por su parte el jefe de la VI Macro Región Policial Centro general PNP Alejandro Oviedo, indicó que los antecedentes policiales se logran obtener en menos de un día, por la habilitación que se hizo en la sede.

"En la región tenemos procesos ágiles, ayuda que la afluencia de inmigrantes es menor en Huancayo, a diferencia de la parte norte del país donde llegan más de 20 mil venezolanos esperando realizar estos trámites", manifestó el general.

Son más de 4 mil 500 ciudadanos llaneros registrados por la Policía Nacional en la provincia.