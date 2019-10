Vladimir Cerrón cuestiona designación de nuevo gerente municipal de Huancayo

"La designación del Gerente Municipal de la Municipalidad de Huancayo, atenta la autoestima del Partido Perú Libre. De no haber confiado en las nuevas generaciones Henry López no hubiera sido Gerente Regional y menos alcalde. Se necesitan técnicos altamente políticos y políticos altamente técnicos, en dial con el proyecto nacional", dijo Cerrón.

El que se envalentonó con el mensaje de Cerrón fue el vocero de Perú Libre, Arturo Cárdenas, quien manifestó: "Dejar de lado a los cuadros para poner a un advenedizo como gerente municipal, y que éste se tome licencia de amenazar a la militancia del partido, es expresion pura del oportunismo y la traición. Peru Libre no tolerará esos actos".

Hay claramente un rechazo de la cúpula del lápiz a la designación.

SE DEFIENDE. En tanto, el gerente municipal Mario Lazo dijo que no vulneró ninguna norma legal ni moral para ocupar ese puesto.

"No pueden decor que es antiético. Hay muchas voces en contra, pero las que tienen más repercusión son las de mi hermano Luis, quien incluso ha dicho que no ejercerá funciones por mi presencia", enfatizó.

"Es una decisión personal que él debe tomar, su hermano no lo eligió regidor sino la población. Yo respetaré su decisión. Sin embargo, si me dicen mañana que estoy mellando su trabajo como regidor. Si es así el que se iría soy yo. Daré un paso al costado, pero dejando constancia que no hago una vulneración moral", añadió el flamante gerente municipal de Huancayo.