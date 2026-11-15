Una mujer fue víctima de un robo, cuando delincuentes conocidos como ‘raqueteros’ a bordo de una moto le arrebataron su celular en plena calle. El hecho ocurrió a las 6 de la mañana del viernes en las calles General Gamarra y Jacinto Ibarra en Chilca.

Los facinerosos de contextura delgada que iban en una moto negra se subieron a la vereda para luego quitar el celular de una fémina y luego darse a la fuga. La agraviada no tuvo tiempo para reaccionar porque los ladrones aparecieron por detrás, mientras ella llevaba el móvil en la mano.

Vigilancia

Una cámara de seguridad ubicada en una de las viviendas de la cuadra logró captar el momento del robo. Se aprecia cómo la unidad menor avanza, esperando el momento justo para robar a la fémina que caminaba lento por calle.

Según información policial, de enero a la fecha se han incautado 6 mil 118 celulares en diferentes operativos de la Región Policial de Junín.

En los últimos tres días se confiscó 35 celulares robados.

Asimismo, en las calles San Carlos y San Miguel, se detuvo a Nicolás Jaime E. (21), a la 01:30 horas de ayer por hurto agravado.

El intervenido al notar la presencia de la Policía, arrojó al piso un celular que había sustraído a Michael M.A. (18). Ante este delito fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Huancayo para los fines correspondientes.