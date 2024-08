El Colegio Médico del Perú emitió un comunicado exigiendo la inmediata remoción del ministro de Salud, César Vásquez, por tener una gestión ineficaz. El decano del Colegio Médico del Perú Consejo Regional IV - Junín, Yoe García Aliaga habla sobre ello, así como de temas coyunturales.

¿Por qué exigen la remoción del ministro de Salud? En forma unánime hemos solicitado la remoción del ministro (...). El Ministerio de Salud (Minsa), en el marco de la descentralización de funciones, perdió el rol rector, el de supervisar, fiscalizar, monitorear a las direcciones regionales de salud. Estos últimos hacen lo que quieren, no tienen personal competente, es suficiente que sean militantes y el gobernador decide a quién poner en el puesto. Se ha perdido la meritocracia, por eso estamos impulsando que los cargos de las direcciones regionales, de hospitales y redes de salud sean concursables. Estamos hartos de los cargos de confianza, en muchos casos solo van a aprender, y luego los retiran.

¿Qué otros motivos? Tenemos muertes maternas, que pudieron prevenirse desde el primer nivel de atención (establecimientos de salud). Se ha descuidado al primer nivel; tenemos infraestructuras que se caen, no tienen equipamientos, recursos humanos mínimos; esto causa que los pacientes vayan a los hospitales (ocasionando que estén saturados). Asimismo, ¿Pangoa tiene hospital o centro de salud?, ¿Pichanaqui tendrá hospital o centro de salud? Lo he señalado varias veces, pero me responden que soy reacio a la gestión. No es eso. Los hospitales Carrión y El Carmen, ¿tienen todas las especialidades para ser hospitales de nivel III? ¿Tienen equipamiento completo? No. Hablando de insumos y/o medicamentos, hay colegas que me refieren que hay déficit. Imagínese, si eso pasa en hospitales, ¿qué pasa en los centros de salud de Chilca, de Justicia, Paz y Vida, entre otros?

¿Qué debería de proceder? Exigimos el sinceramiento de las categorías de todos los establecimientos de salud y de los hospitales. El hospital Carrión tiene categoría III-E. de alta complejidad, pero ¿cumple? ¿Tiene equipamiento?, ¿Tiene a todos los especialistas? No. Lo mismo sucede con los otros nosocomios de la región Junín (...). Solo en el papel tienen la categoría. Se debe declarar en emergencia el sector salud para que, con una buena inyección de presupuesto, el Minsa dote de infraestructura, personal y equipamiento.





¿Están de acuerdo con la evaluación para el Serums 2024? Se está dejando de lado el Examen Nacional de Medicina (ENAM) que era elaborado por una comisión que integra todas las facultades de medicina del país. Era un examen riguroso y de calidad. Ahora, se está dando pase a un examen que no tiene las garantías. ¿Se estarán filtrando las preguntas? ¿Beneficiará al partido del ministro de Salud? El Minsa invitó a las universidades, pero se están absteniendo de ser parte de ese proceso; igual los colegios médicos, no aceptamos. El Minsa debería de dejar en claro las reglas de juego. ¿Quién va a custodiar la prueba?, ¿Qué docentes elaboran el examen? Los profesionales de la salud se han inscrito; no pueden negarse; es un requisito hacer el Serums para luego de un año contratar con el Estado.

Se denunció a un médico por presunta negligencia al causar la muerte de una mujer, ¿qué harán? Vamos a actuar de oficio; se va a investigar a los médicos mediante el Comité de Ética y Deontológica Médica que valorará las presuntas faltas que habrían cometido tanto el médico cirujano plástico y el médico anestesiólogo. La responsabilidad de los médicos era estar pendientes de que el establecimiento donde iban a realizar la intervención quirúrgica reúna las condiciones mínimas de seguridad, como tener sala de operaciones, banco de sangre, unidad de recuperación postanestésica y condiciones mínimas de seguridad. En caso que los médicos hayan vulnerado el Código de Ética, pasarán al Comité de Asuntos Contenciosos, que podrá determinar la sanción que puede ser llamada de atención, suspensión y expulsión.

