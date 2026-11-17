Desde la administración del Zoológico Municipal de Huancayo aseguran que destina S/ 500 mil anuales a la alimentación de más de 100 animales de 40 especies. Esto en medio de cuestionamientos por el estado de algunos ejemplares y observaciones sobre sus instalaciones.

Sostienen que el abastecimiento está garantizado, pero reconocen que aún tienen pendientes en infraestructura y que su principal instrumento de gestión estuvo desactualizado durante 17 años.

El gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jhansell Jhonatan Espinoza Cárdenas, aseguró que existe un contrato de suministro de alimentos vigente.

“La alimentación de los animales está garantizada. Se tiene un contrato que va hasta el próximo año incluso”, manifestó. Sobre las críticas por la apariencia de un león, explicó que se trata de un ejemplar longevo y que su condición es evaluada por profesionales.

Continúan albergando animales rescatados

Por su parte, el administrador del zoológico, el ingeniero zootecnista Sergio del Águila, señaló que el recinto alberga animales rescatados del tráfico ilegal. Sin embargo, advirtió que muchos no pueden regresar a su hábitat por riesgos sanitarios.

“No se puede sacar al animal, lo peor es que tienen bacterias y virus, puede ser un paciente cero, y no pueden ser liberados”, explicó.

Ambos funcionarios indicaron que dos veterinarios realizan evaluaciones periódicas y que, tras una epidemia que ocasionó la muerte de ejemplares, se establecieron controles de mortandad y necropsias.

La administración informó que el nuevo Plan de Manejo, desactualizado desde 2009, fue presentado al SERFOR para levantar observaciones. Este contempla ampliar el terreno de dos a tres hectáreas, además de nuevos ambientes para las especies.