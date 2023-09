La amena fiesta de aniversario de una comunidad nativa, fue empañada con el ataque por la espalda con un arma blanca de un padrastro en estado etílico, a su hijastra, una adolescente de 15 años de edad. Cuando era auxiliada, la menor dejó de existir.

Sucedió el último domingo a las 3:00 horas en la comunidad nativa de Galilea, jurisdicción del distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca en Huánuco.Los familiares de la adolescente F. A. B. C (15), dijeron que Romel Bautista (27), en estado de ebriedad, atacó con un arma blanca por la espalda a la quinceañera, al ver que se desangraba, la trasladaban en bote al puesto de salud de Yuyapichis, por la herida que era mortal en el trayecto dejo de existir.

El domingo por la mañana, los miembros de la comunidad nativa de Galilea, capturaron al criminal, Romel Bautista, quien luego fue trasladado y entregado a los policías de la comisaría de Yuyapichis, para las investigaciones.

Informaron, que la madre y la hija habían pedido ayuda en anteriores ocasiones, ya que el asesino les amenazaba diciendo “si me denuncian las voy a matar a los dos y luego me mato”. No imaginaron que el fin de semana cumpliría parte de su amenaza acabando con la vida de una jovencita de solo quince años.