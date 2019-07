Acusado de violación está prófugo de la justicia y menor está desaparecida hace días

Síguenos en Facebook

Con lágrimas entre los ojos Yosana Vara Martínez, madre de la estudiante del colegio la Inmaculada Concepción, denunció la inducción a la fuga a su hija, por parte del Roel Jara Trinidad, hermano del sacerdote de Cayrán Rubén Jara, quien cuenta una orden de detención preliminar por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, por el plazo de 72 horas, por el delito de violación sexual de la menor de 12 años.

Interpol. La madre narró que el hermano del sacerdote la comenzó a seducirla cuando le llevaba al coro de la iglesia, donde su hermano realizaba los cultos. Es así que en ellos la menor habría sido abusada sexualmente en cuatro oportunidades, a los 12 años por el Roel Jara, y el lugar fue en el carro del sacerdote, esto según las palabras de la madre y la denuncia presentado ante el Ministerio Público. “Mi hija, en la cámara Gesell, declaró que ella fue abusada a los 12 años por el depravado ese, en el carro de su hermano del sacerdote”, declaró entre lágrimas la madre desesperada.

La progenitora, señaló ante Correo, en exclusiva, que Jara, cuenta con denuncias anteriores en el Ministerio Público, e inclusive una denuncia en La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en México y que fue deportado por actos que vinculaba a menores.

“El tiene una denuncia en Interpol y hasta fue sacado de México y traído a Perú”, indicó la madre. Vara, autorizó la publicación del nombre y foto de su menor hija, poniendo una denuncia por desaparición desde el viernes 12 de julio y ahora indicó que presentará ya la denuncia por secuestro.

“Baje a buscar ayuda donde pero nadie me contestaba, baje a la comisaría de Cayhuayna. Él es un acostumbrando tiene denuncias contra menores. Porque hasta ahora no encuentro justicia”, indicó la mujer. Asimismo, expresó que como madre siente que su hija está en peligro y esta siendo coaccionada para no ser capturado.