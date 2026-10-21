La Contraloría General de la República advirtió una serie de situaciones que ponen en riesgo la culminación oportuna de las obras pendientes de la avenida Héroes de Jactay y otras vías de Huánuco. Entre los principales problemas figuran la falta de liberación de predios, la ausencia de factibilidad técnica para reubicar postes eléctricos y deficiencias detectadas durante la ejecución de los trabajos.

Las observaciones están contenidas en el Informe de Control, cuya evaluación realizaron del 18 al 22 de setiembre de 2026. El documento señala que el Gobierno Regional de Huánuco ejecuta, desde diciembre de 2025, el saldo de obra para culminar el mejoramiento de las avenidas Héroes de Jactay, Circunvalación, el tramo Cruz Verde, Loma Blanca, Las Moras y el puente Viacrucis. La fecha prevista para concluir los trabajos es el próximo 24 de octubre.

Predios pendientes ponen en riesgo el plazo de ejecución

Uno de los principales problemas identificados es que todavía no se han liberado los terrenos necesarios para habilitar los frentes de trabajo pendientes. Según el informe, el Gobierno Regional no habría realizado las gestiones necesarias para liberar los lotes y viviendas que interfieren con el alineamiento vial, la pavimentación y la construcción de veredas.

En total, se mantienen 19 interferencias en evaluación técnica, predial y presupuestal. Además, no se cuenta con acuerdos formales con los ocupantes o propietarios, expedientes técnico-legales individualizados ni solicitudes de tasación ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tampoco han concretado las acciones de trato directo y adquisición de los predios, situación que podría afectar el cumplimiento del plazo contractual y ocasionar ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

Reubicación de postes eléctricos sigue entrampada

Otra observación corresponde a la falta de factibilidad técnica de Electrocentro para reubicar los postes eléctricos ubicados en la vía, cuya presencia reduce el ancho disponible para el tránsito vehicular y peatonal.

El trámite permanece paralizado debido a que no se han levantado las observaciones formuladas. A ello se suma que los planos de detalle para la reubicación no contienen una solución técnica completa, pues carecen de información sobre la ubicación georreferenciada de los postes, sus características —como altura, material y carga de trabajo— y los detalles constructivos necesarios.

Aunque el contratista y la supervisión presentaron una consulta técnica, la entidad regional no habría emitido un pronunciamiento formal, lo que impide continuar con las gestiones para obtener la factibilidad correspondiente.

Muro de contención presenta deficiencias

Durante la evaluación, la Contraloría también identificó deficiencias en la construcción de un muro de contención, ejecutado sin considerar los pases necesarios para las conexiones domiciliarias de alcantarillado de tres viviendas.

Esta situación dificultaría la conexión de las familias a la red pública de desagüe y podría retrasar el acceso al servicio, por lo que se requiere evaluar y adoptar las medidas técnicas correspondientes.