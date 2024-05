Desde hace cuatro meses un grupo de docentes cesantes en la Región de Educación de Pasco están impagos, al parecer debido a que la entidad en la que prestaron sus servicios no ha subsanado el año 2023 ciertas observaciones ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Preocupado e incómodo Nicéforo Bustamante Paulino, cesante de la región de Educación de la Institución Educativa Antenor Rizo Patrón de Lequerica, afirma que cesó hace 34 años, normalmente recibía su cesantía un pago proporcional por el servicio brindado pero desde enero del 2024 no le están pagando.

“El año pasado me comunicaron que tenía que regularizar algunos datos, por lo que fue a la región de Pasco y entregue los datos que pedían como el DNI, supervivencia y algunos datos de la resolución de cesantía que me solicitaban”, indicó.

Cuarenta en la lista

Tras comentar que tiene entendido que en noviembre del 2023 hicieron el informe a la ONP, ellos les observaron a la Región de Educación de Pasco por el informe que hicieron que no estaba correcto, entonces la región de Educación optó en suspender a todos los que observaron que son 40 cesantes.

“En diciembre me pagaron con todo el aguinaldo, en enero, febrero, marzo y abril del 2024 me suspendieron los pagos, ante ello he cursado en febrero una carta notarial a fin de que me expliquen que está pasado por yo, porque vivo de esa cesantía y no respondieron y me queje en Defensoría del Pueblo y por medio de ello enviaron a Pasco y ahí dicen que lo sienten y mientras que la ONP no regularice, no van a pagar”, manifestó.

Bustamante Paulino, hace un llamado a los funcionarios del la Región de Educación de Pasco, que levanten esas observaciones que pide la ONP, “pido que tengan y poca de sensibilidad humana que somos 40 docentes que vivimos de esa cesantía, considero que es algo injusto porque somos personas de la tercera edad y vivimos de esos pagos”, dijo.

