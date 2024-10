Atentan contra local de Construcción Civil en Huánuco

A pocos días del intento de asesinato del dirigente Jotwin Criollo Paredes, el local del Sindicato Regional de Construcción Civil fue blanco de un atentado la madrugada del lunes 28 de octubre por dos sujetos que se movilizaban motocicleta. Uno de ellos se bajó del vehículo para incendiar el local.

Las cámaras de video vigilancia registraron la madrugada del lunes a dos hombres que llegaron en motocicleta a la cuadra cuatro del jirón Aguilar, uno de ellos baja del vehículo y rocía gasolina sobre la fachada del local, luego prende fuego, para luego correr a toda velocidad hacia la moto donde lo esperaba su cómplice.

Para Fredy Malpartida Montecillo, secretario general del Sindicato Regional de Construcción Civil, serían las mismas personas que la tarde del viernes (25/10/24) atacaron a balazos a otro conocido dirigente de su gremio, Jotwin Criollo, que se salvó milagrosamente de la muerte.

El secretario regional de Construcción Civil ya venía recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. En uno de los videos que recibió por ese aplicativo se ven varias armas y una persona con acento extranjero amenazando con matar a los sindicalistas.

“Llegamos para quedarnos y posicionarnos. Ya vieron el sistema cómo trabajamos, no tenemos convenio con nadie. Llegaré a todos los que no me quieran dar mi lugar aquí. No tocaré a nadie de sus familias; solo llegaré a ustedes y los mataré”, dice una persona sin mostrar el rostro, mientras exhibe sus armas de fuego.

Según Malpartida, se trata de personas vinculadas a la Fenatracc (Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil), un gremio de obreros. “Ya antes hubo llamadas de parte de estos grupos; vienen a intimidar a nuestros dirigentes para que no se metan en las obras, pese a que somos formales. Deben ser ellos también los que se metieron con Jotwin”, denunció el secretario del Sindicato Regional de Construcción Civil.

