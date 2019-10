Audio revela corrupción de dos regidores en Huamalíes, piden dinero a empresario

Dos regidores de la Municipalidad Provincial Huamalíes fueron grabados pidiendo a un empresario de Cosapi, sobrevalorar la proforma a trece mil soles. En el audio al que accedió Correo, la regidora Ketty Sánchez promete “direccionar”, aparentemente una licitación, con la finalidad de que ella gane. También su colega Russel Martel, se involucra en la trama y revela que no solo son ellos.

Este medio accedió a un revelador audio entre la regidora Ketty Sánchez Ocaña y un representante de la empresa Cosapi, a quien la concejal llama tío. “Tío un favor bien grande. Tenemos que sacar algo para los regidores. Increméntalo ahí en tu montito siquiera tres mil soles pe”, ruega al empresario que aún no es identificado; quien le dice que la proforma ya fue presentada, ella insiste, pues ya coordinó para que presente nuevamente la proforma.

Pese a que el empresario da muestras de no aceptar, Ketty, la anima diciendo que están en confianza, con la promesa que siempre van a coordinar.

“Es más el alcalde siempre confía en ti. Es decir, vamos a direccionar, mejor dicho para que usted lo… (Ininteligible)”, anima la regidora. Estas afirmaciones evidencian por qué Sánchez defiende a capa y espada al alcalde Ricardo Tello, no obstante a que tiene una solicitud de vacancia por presunto nepotismo.

“Pucha. Quizás quieren más. Yo no puedo caer en eso”, se niega el empresario. Y Ketty vuelve a la carga, “ya te estoy diciendo por eso, ese es el monto, tres”. El otro retruca, “Me han dicho, no que somos varios. Todas esas cositas mejor no me meto”. “No, no, no. Tres estamos quedando por eso. Apóyame pe en esa parte", Termina. El regidor Russel Martel, que ingresó por la ARI, es otro de los protagonistas.