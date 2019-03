Audio revela que hija de gobernador da órdenes en el GRH

Inés Alvarado, hija del gobernador Juan Alvarado, vuelve a hacer noticia en el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) al ser protagonista de un audio que da cuenta de su interferencia en la gestión de su padre.

Correo obtuvo la grabación de una conversación por celular entre Inés Alvarado y el director de Agricultura, Edu Chávez; en el audio se escucha a la hija del gobernador ordenar (con voz enérgica) a Chávez que su persona verá la contratación del personal que irá a laborar al proyecto de paltas del GRH. “Edu un favor, hay un proyecto de paltos en la región, ese proyecto a toda la gente que va a ir lo voy a coordinar con el ingeniero Segundo, él mañana se va a acercar con todos los files y los vas a trabajar con él. Nadie más se va a meter con ese proyecto ya, gracias”, indicó Inés al funcionario.

Pero la intromisión en el GRH de la hija del gobernador va más allá y en un segundo audio se escucha a Inés pedirle explicaciones a Chávez sobre la contratación de personal para el área de Imagen de la dirección de Agricultura:

I.A:“Cómo está ingeniero….acá estoy conversando con el jefe de Imagen Institucional del gobierno regional y me dice que la plaza de Imagen no está yendo un comunicador, está yendo un técnico agropecuario…el perfil del profesional que han pedido es de un técnico agropecuario.

E.CH: “En Agricultura no hay plaza para Imagen, parece que el grupo de los periodistas que trabajaron en la campaña envió a uno”.

I.A: “¿Quién ha enviado?”

E.CH: “Me dicen que Jackson”

I.A: “¿Jackson a enviado a él?”

E.CH: “Coordina con él o con el señor Falcón”

I.A: “¿Con el señor Falcón? Pero acá estoy con él y me dice que no envió nada”

E.CH: “Jackson debe ser entonces, porque él para llegar ya estaba trabajando y me dijo de allá (Imagen) me han mandado”

I.A: “¿Cuál es el nombre del señor?”

E.CH: “La verdad ni siquiera he preguntado, ahorita buscaré”

I.A: “Un favor averigua y me vuelves a llamar y si no es de nuestra gente, esa plaza desierta ya”.

La hija del gobernador también muestra interés por el presupuesto de la dirección de Agricultura a Chávez: “¿Una consulta has solicitado presupuesto ya Edu? Y como si Inés Alvarado fuera funcionaria con cargo superior al del director de Agricultura el titular le da cuenta: “…para gastos corrientes sí, ahora estoy socializando proyectos para que pase a planificación para que se apruebe presupuesto para ejecución de expedientes, perfiles y ejecución de proyectos”, responde Chávez a Inés Alvarado, a lo que lo que su interlocutora da el visto bueno indicando: “Está bien, ya, ya…”.

Finalmente, Inés Alvarado toma el nombre de su padre para influenciar en la contratación de un chofer para el director de Agricultura: “El señor Fino iba a ser chofer de usted (Chávez), el señor vino y me dijo gracias Inés por darme una patada atrás y me retiro de Huánuco porque no me han atendido, no me han dado trabajo y me voy. A él lo había asignado para que sea chofer de usted, ¿Qué está