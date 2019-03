Audios comprometen a gobernador Alvarado

Síguenos en Facebook

Nuevas conversaciones vía celular entre el polémico director de Agricultura y el gobernador regional, funcionarios del GRH, un consejero regional, y el sobrino de la autoridad regional evidencian un manejo en la institución regional que se ajustan a intereses personales. Los nuevos audios obtenidos por Correo muestran cómo se maneja el concurso CAS y el interés por el proyecto paltos. El gobernador Juan Alvarado muestra interés en la contratación de quienes ingresarían al GRH y llama al director de Agricultura, Edú Chávez y le dice los siguiente: “Aló director un servicio, te habla el profesor Juan, se va a acercar Edú y Mosho…cambian los tres…para poner a nuestra gente con 9…”. Está llamada evidencia que la autoridad ordena a Chávez acomodar las bases de algún concurso para que ingrese la gente de su entorno, al parecer quienes lo apoyaron en campaña.

En el siguiente audio Alvarado Cornelio expresa “…papá un servicio, Edú la señora Yenny te va entregar un documento de Agricultura para que me lo apoyes en el CAS”. Al final de la conversación el director de Agricultura asiente ante el pedido del gobernador. Yenny a quien se refiere el gobernador es su secretaria personal y la madre de la hija que Alvarado tuvo fuera de su matrimonio. Yenny Ramírez Rivera es trabajadora nombrada del GRH y fue designada como secretaria del vicegobernador Erasmo Fernández, pero en la práctica labora en la gobernación junto a Juan Alvarado. ¿Eso es ético?

La conversación sigue y el mandatario regional expresa su interés por la evaluación del personal, a lo que Chávez responde que todo va bien y que está trabajando en la recuperación para el presupuesto para el proyecto de palto. Parte de la conversación es ininteligible, pero se escucha a Alvarado decir: “…de nuestra gente papá” y Edú responde: “Ya recibí los documentos, los currículos…estamos en eso gobernador”.

En tanto, las grabaciones también evidencian la injerencia de otro familiar del gobernador en el GRH, se trata de su sobrino Romel Alvarado Cornelio. Esta es la conversación con el director de Agricultura.

R.A: Educito una pregunta tu entrevista personal cuándo es…no te vayas a olvidar la gente que te he dicho por favor…tú vas a dirigir la entrevista o quién va a dirigir.

E.CH: No, no, hay una comisión, pero ahí voy a conversar.

R.A: No te vayas a olvidar Educito…los demás colocas a la gente que conoces…

E.CH: Ya doctor.

Al mismo estilo que Inés Alvarado, el sobrino de la autoridad presiona al funcionario para que considere en los puestos laborales de la dirección de Agricultura a gente de su entorno y le indica en qué puestos quiere a sus recomendados.

R.A: Educito chequéalo eso que te he dado.

E.CH: Ya, para dónde está

R.A: Está para Puerto Inca, en Huánuco están dos, te lo mando a tu Whatsap…

E.CH: A ver si puedes comunícate con Noel, Noel también tiene un listado para que lo inserte ahí no más.

R.A: Ya, no hay problema

A los minutos Romel Alvarado le confirma a Chávez sobre la conversación con Noel y le dice que “Noel tiene la lista, pero me ha dicho que el de Puerto Inca le observó por la falta de ficha número dos…hay que regularizarlo mañana a primera hora Educito. A qué hora le digo que se acerque a la oficina”, precisa Alvarado, a lo que Chávez le confirma el horario indicando que lo espera a las 8:00 a.m. de la mañana.

La abogada Zulma Picón, asesora del gobernador, también está involucrada en conversaciones para favorecer en la contratación de personal en el GRH.

Z.P: …ingeniero le pasé ese documentito que me pasó el gerente general (Luis Briceño) por este…creo que en coordinación con el consejero, con conocimiento del gobernador, me pidieron que lo tome en cuenta eso….

En otra conversación Chávez le pide a Picón acercarse a su oficina para coordinar algunos temas.

E.CH: Doctora a qué hora va a acercarse, o yo voy por ahí.

Z.P: Aya, lo que pasa es que justo es un expediente de la señorita que está postulando…

E.CH: ¿A qué cargo doctora?

Z.P: Debe ser a informática, porque ella es especialista en eso. A trabajado como 15 años, no diez años y se está presentando ahí…entonces que lo vea usted. Porque yo le di el expediente a la ingeniera Silvia (Sullca) no sé qué habrá pasado que no la ha visto. Me ha pedido el gobernador y me ha suplicado que le vayamos a fallar en eso.

E.CH: Ya doctora, por favor si pudiera enviármelo por esta vía no más sus datos.

Z.P: Ahorita lo voy a buscar sus datos completos y se lo paso por el Whatsap…

Otras de las mujeres del entorno del gobernador Juan Alvarado es la regidora de la municipalidad de Huánuco y que labora en el GRH como asesora del Fondo de Asistencia Gerencial (FAG), Silvia Sullca. La edil también llamó al director de Agricultura y mostró interés en el proyecto de palto.

S.S: ¿Cómo está el proyecto de palto?

E.CH: Estoy peleando para reprogramar el presupuesto, porque los salientes han coordinado todo el saldo para el 2021.

S.S: ¡Qué bárbaro!...Para ir viendo quienes van a entran ahí, porque están que llaman y presionan.

E.CH: Es un dolor de cabeza Silvia, me ha llamado Inés (hija del gobernador) encargando a un señor, dijo que ella se va hacer responsable de todo eso.

S.S: Vamos a tomarle en cuenta nada más dile (a Inés), vamos a revisar su perfil, porque hay presión de la gente de Ambo, Huánuco y Pachitea…¿La lista de personal de paltos lo tienes Eso es por CAS?

E.CH: es por invitación

Al final de la conversación Chávez le indica a Sullca que él le va a pasar la voz de lo que decide y que la primera en enterarse será ella ya que no confía en otras personas.

Sobre el pedido de Inés Alvarado, Silvia Sullca recomienda al director de Agricultura que le diga que la van a “tomar en cuenta, ya, ya, no más dile, pero de ahí a las finales lo vamos a seleccionar bien.

Parte de esta conversación evidenciarían las diferencias políticas y en la toma de ‘decisiones’ entre Sullca e Inés Alvarado.

En tanto, el consejero delegado Juan Ferrer, al parecer olvidó su función de fiscalizador y llama al director de Agricultura para solicitar el apoyo en la contratación para una señorita que junto a su familia apoyó la campaña del gobernador Juan Alvarado en la provincia de Yarowilca. “Hay un problema, donde también hay una chica que nos ha apoyado en Yarowilca, su papá y toda su familia nos han apoyado…yo te mandó el nombre y el cargo”, comenta Ferrer a Chávez, a lo que el funcionario le responde que le envíe su nombre y para qué puesto debe ir.

Correo contacto a Zulma Picón, y la abogada sostuvo que no coordina nada con el director de Agricultura ya que esa es función del gobernador. Por su parte Romel Alvarado manifestó que él no tiene ninguna injerencia en el gobierno regional y que no tiene a ningún familiar laborando en el GRH, a pesar que su medio hermano Mario Espinoza Loarte es director de Vivienda y Construcción.