La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, logró que el Juzgado imponga la condena de cadena perpetua contra Rolando Perez, tras demostrarse su responsabilidad en el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales G.B. (13).

Los hechos se suscitaron en el caserío Venado Pampa, ubicado en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado (Huánuco). La agresión inicial ocurrió la tarde del 15 de marzo de 2021, cuando la víctima acudió a prender una bomba de agua cerca de su vivienda, lugar donde el sentenciado la interceptó y llevó contra su voluntad al monte para ultrajarla bajo graves amenazas; conducta delictiva que volvió a repetir de forma continuada hasta octubre de dicho año.

La rigurosa labor de investigación efectuada por el despacho fiscal fue determinante para sostener la acusación. Mediante la recopilación e integración de elementos de convicción clave, como la prueba anticipada en Cámara Gesell, las pericias psicológicas y la inspección en la escena del delito, la Fiscalía fundamentó sólidamente el caso, demostrando la autoría e idoneidad de las pruebas para alcanzar el fallo condenatorio.

Tras la valoración integral de las evidencias presentadas por el Ministerio Público, los magistrados dictaron la sentencia de cadena perpetua para Rolando Perez, disponiendo además su inmediata ubicación y captura para su internamiento en el establecimiento penal que corresponda, junto al pago de diez mil soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.