Camioneta de empresa privada arrolla a madre y mata a bebé de ocho meses

Un bebé de solo 8 meses murió al ser arrollado junto a su madre, por una camioneta 4 x4, cuando transitaba por la calle principal del distrito de Yacus.

Desgracia. Según las primeras informaciones, el hecho habría ocurrido el 12 de junio a las 6:00 de la tarde, cuando la señora Regina Rojas Ponce y su bebé de solo 8 meses transitaba muy tranquilo por el distrito de Yacus, regresando a su casa luego de un día de trabajo en el campo. Es así que cuando estaba caminando por el lado derecho, de un momento a otro, apareció una camioneta 4 x4, color blanco, marca Hilux, de placa de rodaje N° 7SD-326, que venía realizando diversas maniobras temerarias en el camino y sin motivo aparente y una total falta de humanidad, arrolló violentamente a la madre que llevaba en sus brazos a su bebé y los hizo volar por los aires. La madre a pesar que trató de proteger a su bebé, ambos cayeron de cabeza contra la vía Central. El conductor al ver lo que ocasionó comenzó a huir, pero unos conductores que vieron lo sucedido fueron y tras varios minutos de persecución lograron detener a T.R.L. (53). Al bajarlo de la camioneta se reconoció que era un trabajador de una empresa minera, quien tenía olor a alcohol. Algunas personas que se quedaron a ayudar a la madre, nada pudieron hacer con el bebé quien falleció por el violento impacto. La madre aún con vida fue conducida al nosocomio regional de Huánuco, debido a su delicado estado de salud.

Correo, se comunicó con el hermano de la accidentada, quien señaló que ella no está bien de salud y se desmaya continuamente. “Estamos desesperados, aún no sabe que su bebé falleció, pedimos a las autoridades que investiguen el caso, él sujeto parece que está detenido, pero no le hicieron la prueba. Mi hermana será traslada a Lima”, dijo.

SOAT. Los gastos de sepelio del menor son cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de la camioneta.

Agentes policiales de la comisaría de Margos intervinieron al sujeto y serán quienes llevan las investigaciones.

