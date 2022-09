Rosalí Leandro Tarazona postula al Gobierno Regional de Huánuco con el partido político Avanza País. Ingeniero de profesión, fue antes alcalde del distrito de Cáhuac y de la provincia de Yarowilca. En su campaña, el postulante ofrece ejecutar el plan nacional de su partido político que gira sobre los ejes de educación, salud y agricultura.

¿Es cierto que su plan de gobierno es copiado? Nuestro plan de gobierno es original. Yo soy un intelectual que se ha dedicado a desarrollar lo que piensa. Por ello vamos a ejecutar el plan nacional de nuestro partido, vamos a realizar la revolución en la educación, salud, agricultura, turismo y la ética y moral. Queremos una región andina – amazónico. Debo precisar que quien copió nuestro plan de gobierno ha sido otro candidato que ahora tiene algunos problemas legales.

¿Usted indicó que es político y no constructor? Soy profesor de matemáticas, soy ingeniero civil, tengo 20 años de experiencia en la docencia y ocho años como político. Si el político nace pobre y tiene que ir pobre, no se puede enriquecer con el dinero del pueblo. ‘Shapra’ es político no un empresario constructor.

¿Por qué lo denunciaron por violencia familiar? Como todo ser humano uno tiene problemas familiares, es otra cosa que esos temas los o utilizan para la política con la idea de hacerme daño ya que lidero la preferencia electoral.

¿Por qué desea ser gobernador de Huánuco? Yo soy hijo de una provincia altoandina, donde mi lengua materna es el quechua. Me he alimentado de las ideas de izquierda y derecha para poder cambiar el mal destino que nos agobia. Como político debo trabajar para construir carreteras, obras de agua y desagüe.

¿Cuál va a ser su prioridad de llegar a ser elegido gobernador regional? Elaborar perfiles y expedientes que sean aprobados por los ministerios, no como los que hacen ahora, para ejecutar obras. El principal problema que tenemos es que se realizan malos perfiles y expedientes técnicos.

¿Qué va hacer por las carreteras y el agro? De los 780 kilómetros de vías regionales, solo este asfaltado el 2 %, de los 5 800 de vías vecinales solo este asfaltado el 1 %, prometemos asfaltar hasta un 30 % las carreteras. Para el agro, vamos a construir canales de irrigación y reservorios.

Conozca aquí más de las propuestas del candidato al Gobierno Regional de Huánuco, Rosalí Leandro Tarazona.

