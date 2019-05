Comisión de la UNDAR advierte que 9 docentes cobraron irregularmente

Síguenos en Facebook

A cinco meses de haberse instalado la segunda Comisión Organizadora en Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) de Huánuco, advierten varias irregularidades y observaciones que ocurrieron en la institución, uno de ellos es que los docentes nombrados han cobrado sus salarios con el nivel que no les corresponde.

“Hemos detectado que los docentes nombrados cobran con escalafón de nivel 3 cuando los nueve son del nivel 1 durante ocho años. Hay una resolución de la Dirección Regional de Educación (DRE), establece que todos los docentes nombrados de la UNDAR están en el primer escalafón es decir del nivel 1 pero están percibiendo sus sueldos desde hace 8 años con nivel 3”, refiere el presidente de la Comisión Organizadora, Daniel Morgade Fernández.

Frente a este hecho la comisión está siguiendo el procedimiento de regular, para lo cual ha realizado la consulta a recursos públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF ), han enviado la documentación respectiva, el cual se está demorando.

“Los profesores no tienen su escalafón al día, se niegan a recibir los memorandos para actualizar su escalafón, no hay la voluntad de presentar sus nombramientos y existe la situación que algunos profesores tiene solamente el nombramiento como profesor interino”, indica.

CONTRATADOS. Ante la contratación de docentes Morgade, desmiente categóricamente sobre la continuidad laboral de los docentes. “Cuando nosotros llegamos a la institución esas personas (contratados) no tuvieron ningún vínculo laboral, cuando hacemos el concurso después de cuatro meses de gestión, se presentan al concurso, pero no los contratamos porque no son profesionales con licenciatura en sus especialidades, es imposible que trabajen en una universidad”, refiere.

Tras comentar que por primera vez en la historia la UNDAR actualmente tiene licenciados en especialidad dictando cursos de especialidad, un licenciado de trompeta dando clases de trompeta, uno de saxo dando clases de saxo. “Tenemos por primera vez a un profesor de investigación que tiene cinco libros publicados una lista grande de haber ofrecido conferencias internacionales, que ha escrito un libro sobre El Cóndor Pasa, el docente tiene más de 40 años trabajando en el área de investigación”, indica.

PRESUPUESTO. Otra observación que encontró la comisión es que la institución musical hacía devolución del presupuesto de los 900 mil soles que recibía devolvían el 50% del recurso. “Es inexplicable, no se tiene una respuesta clara, cuando hay carencias de profesores, administrativos, cuando los alumnos estaban en conflicto por no tener los suficientes profesores, la institución revirtió 438 mil soles al GRH, hasta los pagos de vacaciones y de lutos de profesores fueron devueltos”, refiere.

BANCARIZAN LOS PAGOS DEL SERVICIO EDUCATIVO. Luego de más de 60 años de existencia, los diversos pagos por el servicio educativo en la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) Huánuco, ya están bancarizados.

“A los dos meses de asumir el cargo de comisión se reorganizó completamente la administración de la institución, se tomaron algunas medidas, que es inexplicable porqué no se hizo antes, que el funcionamiento de la institución sea bancarizado al 100%, aprobar un Tupa de los cinco que se tenía en la institución, simultáneamente pusimos códigos bancareos a cada Item del Tupa”, refiere Morgade.

Tras comentar que han cerrado caja, se dejaron de hacer cobros en efectivo dentro de la institución, detectamos que no había una caja registradora, el funcionamiento era bastante irregular, no tenían boletas numeradas.

“Se daban recibos en recortes de papel bond, básicamente la caja era un cajón de escritorio donde se acumulaban billetes, lo cual se presta mucho para el error humano. Es por ello que la comisión lo primero que hizo fue reorganizar la parte financiera para evitar cualquier tipo de robo”, indica.

PRESUPUESTO Y CONVENIOS Actualmente la UNDAR está en la espera del presupuesto económico para el año fiscal del 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Atravesamos el segundo proceso de transferencia, estamos haciendo todas las gestiones necesarias para recibir la partida presupuestal del año fiscal 2019 del MEF”, refiere Morgade Fernández.

Este año se va a firmar 15 convenios 12 son internacionales y tres nacionales, entre ellos está con México. “Por primera vez vamos a tener convenios que cubren muchas posibilidades, con universidades, fundaciones culturales, fabricas de instrumentos, para el control de la calidad, que cubren todas las necesidades que pueda requerir un artista”, indica.