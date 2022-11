Tras la difusión de presuntos actos de corrupción en la Dirección Regional de Agricultura (DRA), el consejero delegado Johan Aguirre Caldas, resaltó la labor de la titular del sector, además, sostuvo que el Consejo Regional de Huánuco (CRH), solicitará el informe para iniciar su propia investigación tras el supuesto desfalco millonario en la institución agraria.

“En primer lugar, mis felicitaciones para directora de agricultura (Jenny Fretel) porque a mi parecer esta haciendo un buen trabajo al denunciar estos hechos. Si se ha encontrado presuntos actos de corrupción, se tiene que investigar”, dijo Aguirre.

Cabe recordar que la actual administración de la DRA, advirtió sobre la existencia de un millonario perjuicio económico tras el peritaje físico y financiero, de tres proyectos productivos. La perdida sobrepasa los 8 millones de soles.

“Nosotros también vamos a actuar, justamente, el día de mañana (hoy) tenemos sesión de consejo, donde se debatirá este tema. Urge la necesidad de elegir una comisión de investigación para ver este caso específico. Estamos solicitando todos los informes”, agregó el consejero.

La opinión legal del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), sostiene que durante la gestión del exdirector de Agricultura, Roy Cruz Domínguez, hubo irregularidades. El caso también ha sido derivado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Critica. En tanto, Aguirre Caldas cuestionó la actitud de ciertos consejeros como, por ejemplo la de Amancio del Águila, representante de la provincia de Leoncio Prado, donde precisamente se ejecutaron dos de los tres proyectos importantes del sector: cacao y té verde.

“Cada consejero tiene sus puntos de vista, sin embargo, el consejero Amancio, ha sido uno de los defensores del señor Roy, y no sabemos por qué (…) derrepente tiene alguna afinidad con él o era su amigo. Él siempre lo ha defendido”, señaló el delegado del CRH.

Tras la grave denuncia, nuevamente, aparece el nombre del prófugo exgobernador Juan Alvarado, quién habría tenido conocimiento de los actos irregulares de su personal de suma y entera confianza: Roy Cruz Domínguez. Además, se habla de ‘lobistas’ cerca a los proyectos de la DRA, que serían funcionarios del GRH. No obstante, el caso amerita una extensiva investigación .

Asesor. Por su parte, Wicler Mena Chávez, asesor jurídico de la DRA, dijo que no tenía “conocimiento” de lo que sucedía a sus espaldas, teniendo en cuenta que él ocupaba el mismo cargo durante la gestión de Cruz.

“Nosotros no teníamos ni un conocimiento legal sobre dichas irregularidades”, declaró Mena, tras su participación en la rueda de prensa.

Por su parte, Jenny Fretel, respaldó la ratificación del referido funcionario, y dijo que ella se rodea de gente profesional. “No he tenido porque dudar, porque ellos me han demostrado su profesionalismo. Yo los he calificado”, sentenció la directora de Agricultura.

