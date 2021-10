El gerente de la municipalidad de Huánuco, Mirosaqui Ramírez Paredes, informó que la Procuraduría Municipal tiene listo el expediente para denunciar a Building Natural S.A.C, la empresa que realiza construcciones en terreno de colegio nacional Leoncio Prado Gutiérrez sin tener autorización y licencia de construcción sin tener autorización y licencia de construcción.

intervención. “ Hemos hechos la intervención y el sábado se constató que siguen realizando trabajos para un techado con concreto armado . Responsables de la Subgerencia de Control Urbano y Catastro se han clausurado y ellos persisten desacatando la medida”, afirmó.

Manifestó que la empresa, antes de hacer los trabajos, solicitó autorización y ha sido negado, toda vez que un vecino o el que subarrienda no puede tramitar la licencia de construcción sino el propietario, por eso el procurador inició la formalización de la denuncia con conocimiento a la fiscalía y policía nacional.

De igual manera, indicó que ayer, los directivos del colegio se han acercado a la municipalidad muy preocupados y le han informado que han iniciado las acciones correspondiente.

De igual manera, el funcionarios sostuvo que van a notificar a la policía a fin de que ordene el retiro de puntales en la vereda , que es vía publica en el jirón Hermilio Valdizán y además aplicar otra sanción por abrir un portón sin autorización. Esas acciones se harán en el transcurso de la semana, adelantó.

El funcionario insistió que si en el tiempo determinan que no hubo licencia de construcción y autorización de parte colegio Leoncio Prado, a través de Procuraduría se hace lo que corresponde, la demolición y eso ya es tema legal.

Al respecto, el alcalde José Luis Villavicencio Guardia garantizó que su gestión velará por el respeto del estado de derecho, el cumplimiento de la legalidad y la protección de los bienes públicos fundamentales para el desarrollo de la ciudad de Huánuco.

El 15 de octubre con Resolución Gerencial N° 1820-2021-MPHCO-GDLOT la Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial declaró improcedente la solicitud de trámite de licencia de edificación (Modalidad C) que solicitó Building Natural S.A.C advirtiendo que la empresa no es propietaria del predio sino el colegio Leoncio Prado. “La empresa no tiene capacidad procesal para realizar peticiones sobre el inmueble”, señala la resolución que recuerda que mediante Ley N° 10362 el predio fue restituido al colegio Leoncio Prado para la construcción del Gran Complejo Cultural de Huánuco.

Diario Correo ayer se comunicó con Roger Dávila, socio del Club Central y dijo que el presidentes es Fredy Espinoza, quien debe declarar respecto a los trabajos.