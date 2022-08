El cuestionado alcalde de la Municipalidad Distrital de Constitución (Pasco), Booz Mariano Chávez Huaraca, no pretende abandonar el poder y prueba suerte como candidato al sillón de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis, en Huánuco.

Correo encontró en la plataforma web el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que la también regidora del referido distrito, Julia Hilda Camarena Tinoco, -quien acompaña por segunda vez al burgomaestre-, está inscrita para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM). Ambos postulan por el partido político Avanza País.

El último lunes 15 de agosto, cientos de pobladores de las comunidades nativas cercaron el palacio municipal – como medida de protesta – para exigir al alcalde solucionar los problemas que demanda el distrito de Constitución . Sin embargo, el edil se ausentó por motivos personales, asimismo, Camarena Tinoco, regidora encargada del municipio, tampoco quiso dar la cara a la población.

Trascendió que ambas autoridades se encontraban haciendo campaña política, en Yuyapichis. “El alcalde ha incumplido con la ejecución de obras como, por ejemplo, el mantenimiento de carreteras, construcción y refacción de locales comunales, entre otros. No ha hecho nada por el distrito, pero se atreve a postular en otro distrito que, ni siquiera pertenece al departamento de Pasco”, expresó Silvio Gonzales, comunero del Centro Poblado de Puerto Yarina.

Correo trató de comunicarse con el alcalde y candidato, Booz Chávez, pero no se obtuvo respuestas; sin embargo, un medio digital de Puerto Inca, logró entrevistarlo y esto fue lo que dijo: “La ley permite (sobre su postulación al distrito de Yuyapichis) poder iniciar un proceso político que no es reelección, es otra jurisdicción, es otra población electoral, es otra municipalidad y, por lo tanto, la figura de reelección no cabe de acuerdo al pronunciamiento del Jurado”, habló Chávez, para el medio digital El Paisa.

No obstante, se abstuvo al hablar de su gestión y de sus cuestionamientos al mando de la municipalidad de Constitución.

ANTECEDENTES. Desde que Chávez tomó el mandó de la Municipalidad Distrital de Constitución, a protagonizado una serie de incidentes cómo, aquel día (2020) que fue descubierto en un operativo policial bebiendo cerveza en plena cuarentena por pandemia.

Un año más tarde, en el 2021, el candidato municipal por Yuyapichis, fue denunciado ante el Ministerio Público por la comisión del presunto delito de estafa. De acuerdo a la información, Chávez Huaraca, habría falsificado firmas y etiquetas de una reconocida marca de fabricación de motosierras para poder venderlas. El hecho fue denunciado por la comunidad nativa de Puerto Amistad, quienes recibieron por parte de la gestión edil de Chávez, moto guadañas de la marca STIHL, pero resultaron ser bambas. Además, se le atribuyen otros delitos como: usurpación agravada, resistencia a la autoridad, violencia.

Pese a las graves acusaciones, el edil pretende trasladarse a Huánuco, para ganar las próximas elecciones municipales en el distrito huanuqueño de Yuyapichis.

