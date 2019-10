Daniel Gomez y Ranjolge Mena en medio de líos

Síguenos en Facebook

Las elecciones internas de Acción Popular comienzan y entre los que se han inscritos que son 7 a la fecha cuenta con ciertas denuncias entre ellas una hecha en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Según al denuncia presenta contra el líder accionpopulista de Daniel Gómez Flores, se indica que se habría coludido con el alcalde de Daniel Alomía Robles, para cambiar y modificar el MOF y se considerada su carrera para poder trabajar en ese lugar como gerente municipal. Ante ellos Daniel señaló a Correo, que existen intereses que no vayan al congreso de la república todo poder denunciar y exigir que el gobernador Juan Alvarado trabaje de manera transparente y no esté involucrados en actos de corrupción. “Me han llamado para no participar, y yo voy a denunciar los actos de corrupción”, indicó el precandidato. Otro precandidato que está en el ojo de la tormentos es ta Ranjolge Mena Pillco, quien fue denunciado popo Percy Rojas Dolores, para que devuelva el dinero por un terreno.