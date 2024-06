La obra del campo deportivo en el distrito de Choras en la provincia de Yarowilca, está inutilizable, debido a que en diciembre del 2023 los muros colapsaran y afectaran la infraestructura del campo deportivo. La Contraloría General ha detectado un perjuicio de S/ 823 mil por la construcción del campo deportivo.

Según el Informe de Control Específico n.° 013-2024-2-1725-SCE, el contratista modificó el expediente técnico con la aprobación de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Choras, cambiaron la ejecución de las rampas y parte del cerco de la malla olímpica, así como los muros de concreto armado y gaviones (muros de piedra). Estas modificaciones no tenían estudios geológicos ni de riesgo, tampoco contaban con los planos de detalles.

Concreto destruido, el colmo

En diciembre del 2023, a un año de haberse recibido y liquidado el proyecto, tres de los cinco muros de concreto armado colapsaron, lo que ocasionó daños a las columnas y al techo del campo deportivo. Desde entonces más de los 500 pobladores de Choras no pueden utilizar esta infraestructura.

Los muros que colapsaron tenían 6.40 metros de altura, según el expediente del adicional de obra, cuando la altura máxima debía ser de 6 metros. Asimismo, modificaron la profundidad de la cimentación de 1.60 a 1.30 metros para que la base inicie a una profundidad en 0.40 metros; sin embargo, en la inspección no evidenciaron la base a profundidad.

Además, en el relleno de los muros no encontraron material filtrante a base de arena gruesa y piedras pequeñas (grava gruesa), sino piedras de gran tamaño que no debieron colocarse en la parte posterior de los muros. Las tuberías de drenaje de los muros estaban obstruidas con concreto y el muro n.° 5 no tenía drenaje. Estas deficiencias de construcción no permitieron reducir la presión hidrostática en los muros por la falta de material filtrante, lo que ocasionó el desplome de los muros.

Costo

Este proyecto, a cargo de la Municipalidad Distrital de Choras, inició en marzo del 2022 con una inversión total de S/ 792 629; sin embargo, tras aprobarse dos adicionales de obra, la inversión de esta infraestructura deportiva subió a S/ 823 083.

