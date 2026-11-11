Efectivos de la Sección de Emergencia (SECEME) de Tingo María detuvieron a dos personas por su presunta implicancia en el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego. La intervención se realizó durante un patrullaje motorizado en inmediaciones del estadio de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), en el ingreso al sector Brisas del Huallaga, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado.

Según información policial, los agentes fueron alertados por la central de emergencias 105 sobre la presencia de una pareja que presuntamente estaría asaltando a transeúntes con armas de fuego en dicha zona.

Al llegar al lugar, los efectivos intervinieron a Ada V. M. (36), quien tenía en la mano derecha un arma de fuego tipo pistola, de color negro, que sería una réplica. Su naturaleza deberá ser determinada mediante el correspondiente peritaje balístico.

COLOMBIANO

Durante la intervención, los policías también observaron a un hombre escondido detrás de una columna de una vivienda de tres pisos ubicada en el mismo sector. Al proceder con su registro personal, lo identificaron como Cristian S. G. (35), de nacionalidad colombiana, a quien encontraron otra pistola de color negro oculta entre sus prendas de vestir, a la altura de los genitales.

Ambas personas fueron detenidas por su presunta implicancia en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y trasladadas a la DEPINCRI PNP de Tingo María, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

Las investigaciones permitirán determinar la naturaleza de las armas incautadas y establecer si los intervenidos estarían vinculados con los presuntos asaltos reportados en el sector.