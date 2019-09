‘El Emperador’ de la radio, Koko Giles

Síguenos en Facebook

Jesús Giles Alipázaga nació en La Unión, y su infancia fue dura como de muchos emprendedores; en Huánuco al llegar no tuvo muchas oportunidades y a los 15 años decide irse a la capital a buscar el sueño de animación y conducción.

KOKO. “Koko” Giles llegó a diferentes medios nacionales, pero la voz y el color de piel no eran los prototipos para ese entonces. Es así que va al Callao, junto a un familiar y empieza a aprender utilizar el lenguaje criollo, ese de barrio, aquel que lo hacía más cercano a la población. No la pasó tan bien pues llevaba carros para comer y cuidar de ellos para pagarse su pan con camote, que a veces era el único alimento del día. Tras varios meses de penurias, ingresa a la Radio Estación X, y luego va a Radio Unión, donde trabajó como limpiador, lavaba las oficinas y trapeaba los pisos. En unos meses, renuncia el asistente de uno de los productores, le ofrecen el trabajo y la habilidad y destreza son su mejor herramienta. Con el tiempo su voz era más conocida y su estilo era diferente. Es así que un productor de Radiomar Plus, lo busca y le acompaña a realizar una travesía que sería su consolidación a nivel nacional. Radiomar Plus, “Ay que rico”, fue el sello y el nombre que le puso ‘Koko’ Giles y donde se logró consolidar como uno de los mejores locutores y animadores del Perú. Eran días de triunfos y festejos y ‘Koko’ Giles, inicia las giras nacionales con grupos, van al extranjero y donde realiza el concierto más grande de la historia del Perú, en donde un millón de persona vieron en el escenario al grupo Niche. Después de ello trabaja con Celia Cruz, Oscar de León, José Alberto el Canario y otros grandes salseros. Un día llegó al estudio un productor y le dijo que tenía un proyecto, el ‘Show de Koko Giles’, se llamaba. Kokito, no lo pensó mucho y aceptó. ‘El Show de Koko Giles’, duró 12 años al aire y durante esos años, el huanuqueño mestizo, con el hablar cantado, tuvo uno de los programas musicales más vistos en la Tv peruana. Tras finalizar su travesía televisiva recorrió el mundo animando y haciendo conciertos. Han pasado 48 años desde que la primera vez que Jesús, agarró un micrófono y animó por primera vez. “Han pasado tantos años y al mirar un poco atrás, recuerdo con nostalgia los amigos que se fueron, ahora quedamos el Ronco Gamez y yo. Me equivoqué muchas veces, pero he aprendido a seguir adelante. Soy abogado de profesión, pero siempre amé la animación y conducción. No imagino un mundo sin los micrófonos. Ese es mi mundo, ahí me siento feliz“, me confiesa Jesús. Ahora a sus más de 60 años, Koko está en radio Rumba y como cada día hace el ‘Show de Koko Giles’.

Niche

Jesús Giles animó el evento más grande que tuvo en donde entraron a verlo a-nimar un millón de personas.

