¿Debe quedarse Dina Boluarte en el poder hasta el 2026? Para el exdecano del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol Chepe, la actual presidenta de la República debe cumplir el periodo de gobierno, tras la vacancia del dictador Pedro Castillo Terrones.

MIRA AQUÍ: Colegio de Abogados de Huánuco organiza debate electoral

“Boluarte debe quedarse (en Palacio de Gobierno) hasta julio del 2026. De acuerdo a la sucesión constitucional a la señora Boluarte le corresponde completar el periodo de gobierno hasta el 2026″, refiere Cajusol Chepe.

Por su parte, el exasesor del Congreso de la República, José Calero Luis, sostiene que si el Congreso no la vaca, Boluarte como mínimo se quedará en el gobierno hasta el 2024.

“La calle reclama que se vayan todos (Ejecutivo y Legislativo), pero no puede haber vacío de poder. La Constitución prevé ese tema. Si la presidenta Boluarte es vacada, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso tiene que convocar a elecciones y ese proceso durará por lo menos hasta el 2024. En el caso, que Boluarte convoque a nuevas elecciones generales, ella se quedaría en Palacio hasta julio del 2024″, refiere Calero Luis.

Reformas. Cajusol y Calero sostienen que las reformas electorales que se plantearon a la fecha no han sido atendidas en el Parlamento nacional, a falta de interés de los congresistas.

“Es importante que se concreten la reforma electoral, se evalúe la bicameralidad, se vea reformas en algunos artículos de la Constitución, de lo contrario seguiremos teniendo más de lo mismo. A quiénes vamos a elegir, las mismas reglas de juego no llevarán a elegir al candidato que tiene más dinero, al que aporta más a un partido político. Es decir, vamos a seguir con más de lo mismo o peor. Se tiene que elegir, a un ciudadano que conozca de política, que tenga vida partidaria, no a un empresario”, sostiene Cajusol al tiempo de indicar que hasta el 2026 se puede lograr las reformas electorales que el país necesita.

En tanto, Calero afirma que los congresistas tienen la obligación de desarrollar proyectos de ley que aseguren el verdadero equilibrio de poder entre el Ejecutivo y Legislativo.

“La balanza de poder entre el Congreso y el Ejecutivo no debe inclinarse para ningún lado. Pero a la fecha esas reformas están en cero. No existe calidad profesional en aquellos que postulan al Congreso y se hacen del poder y, eso pasa por la falta de capacitación que tienen, ya que no existen leyes que les demanden ciertos requisitos. Cualquier persona puede postular al Congreso de la República, salvo los impedimentos penales y legales que ya conocemos”, dice.

Colegio de Abogados de Huánuco condena golpe de Estado de Pedro Castillo

A su vez, desde el Colegio de Abogados de Huánuco (CAH) se comunicó el total apoyo a la sucesión de poder que se dio tras el fallido golpe de Estado impulsado por Pedro Castillo.

“Rechazamos la disolución temporal del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, porque viola flagrantemente la Constitución Política y el orden democrático de país. Invocamos la aplicación del artículo 117 de la Constitución Política del Estado; por lo que Pedro Castillo Terrones debe ser acusado por la Fiscal de la Nación, procesado y vacado por la disolución inconstitucional del Congreso de la República”, versa el pronunciamiento que emitió el CAH.

En esa misma linea, el CAH sostiene que se debe “convocar a nuevas elecciones generales para poner fin al enfrentamiento de poderes y se establezca un pacto de gobernabilidad en bien de todos los peruanos”.

VIDEO RECOMENDADO:

Juramento primer ministro de gobierno de Dina Boluarte

Juramento primer ministro