​‘Festival Pata Amarilla’ de historia y tradición

Shucuy. El evento promovido por el Club Lawn Tennis-Ajedrez, es una forma de impulsar al empresario huanuqueño y a los nuevos emprendedores que buscan un espacio para consolidarse en el ambiente del negocio.

Pata Amarilla, es el apelativo con el que en el mundo y el Perú, conoce a los huanuqueños, pues en la guerra contra Chile, fueron miles de huanuqueños que izando la Bandera del Perú, caminaron miles de kilómetros para defender a la patria y al llegar a la convocatoria, teñidos por la arcilla, el Mariscal Andrés Avelino Cáceres, vio a los lejos los sus pies amarillos. Esta es una de las historias con las que conocemos a los héroes huanuqueños en la guerra. Por el legado histórico, la presidencia del club a cargo de Hugo Bernal, decidió realizar el evento este año, con la búsqueda de revalorizar la tradición y la herencia de Huánuco. “Pata Amarilla, no solo es un nombre, contiene una historia, un legajo, con la que nosotros debemos sentirnos orgullosos e identificados”, señaló Bernal.

Asimismo, indicó que el ‘Festival Pata Amarilla’, nació luego que en el local se realizaron unos eventos de gastronomía y baile, pero por motivos ajenos a su voluntad, no continuaron y la directiva decidió realizar un evento que no solo promoviera gastronomía y tradición, también historia. “Nosotros queremos seguir aportando a Huánuco, no solo con el club también con la historia y tradición. Las comidas emblemáticas de Huánuco, los postres y los tragos serán huanuqueños. Creo que las grandes empresas que tiene Huánuco, estarán en este festival y los nuevos empresarios también”, refirió el empresario.

De igual forma explicó que las instalaciones del Lawn Tennis, cuentan con estacionamiento propio (externo e interno), los niños menores de 8 años no pagan entrada.

“En realidad los platos y los costos estarán cómodos, nosotros no queremos ganar o lucrar, queremos rendirle homenaje a Huánuco, mostrando su comida, su cultura, su música y su historia. Lo mejor de todo es nuestra gente y a ellos debemos darle lo mejor, es nuestra fiesta es nuestro día”, explicó Bernal. Las empresas que ya se sumaron son al menos 68 y muchos de ellos han conseguido en sus más de 30 años en el mercado un prestigio y atenderán desde las 9:00 de la mañana. Las bandas de música para zapatear el huayno y la muliza, con artistas locales y reconocidos, serán el epilogo de una fiesta que terminará con una grupo internacional.

Empresas.Algunas empresas que están en este festival son : Recreo Falcón, Rosavero, La Choza de La Abuelita, El Encanto de Tomayquichua, Shorton Grill, parrilladas el Leñador, Huarique Nassar, Panadería Pinoccio, Trapiche House, El Cañaberal de Pacán, La Estancia, Cevichería señor Limon, Mikalos, Pastelería el Jardín, Bonsai House, Carrusel, Trapiche Bar Ecológico, Dolce Piacere, Dorche Bier, Dulce Secreto, Meriba, Kangas Malu Pastelería y otras.

“Invitamos a todos a venir a una fiesta del pueblo, donde comeremos rico y bailaremos hasta romper el árbol. Es momento de construir un Huánuco con alegría y tradición, vamos shucuy, te esperamos este domingo 11 de agosto en el festival Pata Amarilla”, indicó el presidente Bernal.

