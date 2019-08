Fiscal le pide tomografía a mujer masacrada para recién atender su denuncia

Síguenos en Facebook

El último lunes 29 de julio una madre de familia fue a su expareja a pedir la leche para su hijo. Pero, terminó siendo brutalmente golpeada por personas cercanas a su ex. Lo más increíble de la historia, no es el estado gravedad que la dejó, sino lo que hizo la Fiscal de Ambo, Susana Ramírez Espinoza, quien le pidió una tomografía para atenderla, esto de acuerdo al protocolo de medicina legal.

Hecho. Sucedió en la localidad de Ayancocha en la provincia de Ambo, en circunstancias que Noeli Palacios Jaime (27), fue a encontrarse con el papa de su conviviente, Filomeno Condeso. Según cuenta la agraviada, al parecer le habrían tendido una trampa, porque estaba esperando más de una hora, de pronto hace su aparición, Yolanda Pérez , ex pareja de su conviviente, la empieza agredir físicamente propinándola golpes en todo el cuerpo hasta tirarla al suelo siendo tratada como pelota. Noeli cuenta que además habría sido agredido por la hermanas de su conviviente, producto de la agresión resulto con el tabique fracturado y le sacaron un diente, su menor hijo también recibió los golpes. Noeli Palacios, dijo que tras el hecho de agresión, fue a la comisaría de Ambo pero la policía no habría detenido a la agresora, y para el colmo, continuaba mofándose de sus actos. “me dijeron que la detendremos en su momento, y en la Fiscalía también me pedían abogado no atendía mi denuncia”, relató.

Fiscal. Conoció el hecho la fiscal, no se compadeció y tras verla sangrar se fue firmando el acta. “Ella me miró, sangrando destrozando mis nariz, mi cabeza, y solo ingresó a firmar y se fue, asimismo la fiscal me dijo, tienes que presentar la tomografía para atenderte”, señaló la mujer entre lágrimas. Palacios, pidió a fiscal que se sensibilice porque la tomografía cuestas 400 soles y ella no puede pagarlo y se desmaya cada vez que camina.La mujer indignada fue hasta la ODCI del Ministerio Público a presentar la denuncia.

ODCI : La mujer indicó que hizo una queja ante Control Interno, y serán ellos quienes determinen si actuó con normalidad.