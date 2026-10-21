Un hombre identificado como Ermilio Pisco, fue detenido por la Policía Nacional tras ser encontrado con dos paquetes que contenían presuntamente alcaloide de cocaína, ocultos entre sus prendas de vestir, cuando viajaba en un ómnibus de transporte interprovincial que cubría la ruta Tingo María–Lima.

La intervención fue a las 8:00 p. m. del sábado 17 de octubre de 2026, durante un operativo de interdicción terrestre desarrollado a la altura del kilómetro 5.5 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, frente al puesto de control Sunat de Las Palmas.

Según la información fiscal, los agentes policiales intervinieron el vehículo y procedieron a inspeccionar a los pasajeros. Durante la revisión de las pertenencias de Pisco, encontraron dos paquetes compactos, tipo ladrillo, envueltos con cinta adhesiva de color beige.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público a las 8:20 p. m. Tras recibir la alerta, fiscales adjuntos provinciales de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María se trasladaron al Puesto de Control Mixto Las Palmas para dirigir las diligencias urgentes e inaplazables.

En presencia de los representantes del Ministerio Público y del intervenido, se realizó una prueba de identificación preliminar utilizando el reactivo Thiocyanate Cobalt n.° 4. El procedimiento produjo una coloración azul turquesa, resultado compatible con la presencia de alcaloide de cocaína.

Posteriormente, la sustancia incautada fue sometida a un pesaje oficial en una balanza electrónica, que arrojó un peso bruto total de 2 kilos con 100 gramos.

Durante la intervención también se dispuso la incautación del teléfono celular del investigado, con la finalidad de realizar el análisis de las comunicaciones que pudiera contener, como parte de las diligencias fiscales.

Investigación preliminar por tráfico ilícito de drogas

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María asumió la conducción de las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.

De acuerdo con la información proporcionada, el investigado afronta un periodo de 15 días de investigación preliminar en condición de detenido, mientras se realizan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y reunir elementos de convicción.

Las investigaciones se encuentran en una etapa inicial, por lo que la responsabilidad penal del intervenido deberá determinarse conforme a ley y con respeto a la presunción de inocencia.