Gobernador es involucrado en choque vehicular y dejar mal herido a mototaxista

Con los ojos con lágrimas la señora Judith López, narró que la camioneta del gobernador Juan Alvarado, chocó el trimóvil de su esposo, quien maneja el vehoiculo el pasado domingo y a consecuencia de ellos el señor se encuentra inválido y con un severo Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC).

Hechos. La mujer López, refirió que su esposo identificado como Enrique Coz Echevarría, estaba en la intercesión de Mayro y 2 de Mayo, esperando que pase la luz roja al lado derecho, pero vino la camioneta supuestamente de Alvarado y no habría respetado el semáforo. ”Chocó contra el mototaxi y se dio a la fuga. Estaba con sus lunas polarizadas y la camioneta era blanca de marca Toyota Hilux, mi esposo me hace mención que cuando lo siguió él señor Alvarado bajó de esas camioneta y entró a la casa de su mamá en el jirón Junín”, relató la angustiada madre de familia. López, fue más allá de lo sucedido e indicó que fue el mismo gobernador quien habría manejado la camioneta y fue su esposo quien miró todo al seguirlo para apuntar la placa. “Yo soy amiga de su hermano Marco, pensé que era leve, el golpe, pero ahora no puede caminar debido a ese TEC que se produjo al ser chocado por la camioneta”, relató. La angustia mujer señaló que fue Alvarado quien manejó su camioneta y ahora él quiere negar todos los hechos. “No quería hacerlo público y lo único que pido es que nos ayude, el SIS nos atendía pero cuando le dijimos que era un accidente de tránsito ya nos sacaron del SIS”, refirió.

Versión. El gobernador Juan Alvarado, señaló que él no estuvo manejando la camioneta debido a que se encontraba delicado de salud. “Estaba mal, ese día estuve con suero y no podía manejar, descarto todo tipo de denuncias“, refirió. Alvarado e indicó que conoció el tema por su hermano, pero no encontraron nada y que él cuenta con muchas camionetas. “Existen muchas personas que inventan cosas. Se debe investigar este caso”, dijo.

Madre : A esta tragedia se suma que la mamá de su esposo está con muerte cerebral y no poder caminar para ir a despedirse.