La construcción del centro de salud en el distrito de Pachas, provincia de Dos de Mayo, no podrá contar con servicios de agua y desagüe debido a que el Gobierno Regional de Huánuco no ha gestionado la factibilidad, para abastecer de estos servicios al proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud de Pachas”. Esta situación pone en riesgo la operatividad del establecimiento una vez concluida la obra.

Según el informe de la Contraloría, este proyecto valorizado en S/ 24′781,761, no cuenta con la viabilidad para el abastecimiento de agua potable ni alcantarillado. Requiere una conexión domiciliaria a la red pública de agua con un caudal de 6.46 litros por segundo, usando tuberías de dos pulgadas de diámetro, y una conexión a la red de desagüe con tuberías de ocho pulgadas.

Sin embargo, los servicios de agua y desagüe no podrán ser conectados a la red pública que se encuentra en ejecución, ya que las conexiones domiciliarias de agua fueron proyectadas con tuberías de media pulgada y el caudal de la red solo provee 0.069 litros por segundo. Asimismo, la conexión a la red de desagüe fue proyectada con tuberías de cuatro pulgadas.

SIN SERVICIOS BÁSICOS

Este proyecto, que lleva más de cinco años en construcción, corre el riesgo de no contar con los servicios básicos o de no funcionar al culminarse, dado que este problema de factibilidad aún no ha sido solucionado. La obra corresponde a un centro de salud de nivel I-4.

Otro problema identificado es que el establecimiento se está construyendo a 567 metros de la planta de tratamiento de aguas residuales del distrito, lo cual contraviene la Norma Técnica de Salud n.° 113 del Minsa, que exige una distancia mínima de un kilómetro de cualquier fuente de contaminación.

El proyecto, a cargo del Gobierno Regional de Huánuco, presenta un avance físico del 46.5%, mientras que el avance financiero es del 60.3 %. A la fecha, la obra ha acumulado 1229 días de suspensión, resultado de ocho paralizaciones desde su inicio en septiembre de 2019. La nueva fecha de término está prevista para marzo de 2025.

