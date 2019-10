'Guerra de tambores' en Universidad Nacional Daniel Alomía Robles

Síguenos en Facebook

La Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) de Huánuco, desde hace varios meses vienen resonando los ‘tambores de guerra’ por la labor que vienen cumpliendo la Comisión Organizadora presidida por el músico Daniel Morgade Fernández. Mientras que un grupo de alumnos junto a docentes nombrados denuncian irregularidades y abusos, el presidente Morgade, afirma que recientemente fueron evaluados por el Ministerio de Educación (Minedu) que da su respaldo frente al avance que están consiguiendo para el licenciamiento de la primera universidad musical en el Perú.

COMISIÓN. "Desde el primer día que asumimos el cargo, el primer documento que nos entregan desde el Minedu, es precisamente la plantilla de personal que deberíamos de contar como soporte técnico para todo el proceso, no es un capricho de la comisión organizadora, no podríamos presentarnos al licenciamiento sin el personal orgánico de la universidad", refiere el presidente de la Comisión Organizadora, Daniel Morgade.

Hace dos semanas los integrantes de la comisión tuvieron una reunión en el Minedu, para la supervisión del avance en cuanto cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. "En esta reunión se presentó un informe bastante extenso de cómo se estaba trabajando en cada uno de los 55 indicadores, se hizo una evaluación de cuánto tiempo se iba a requerir para completar todo el proceso", indica.

Tras comentar sobre el periodo de moratoria que por Ley no se puede iniciar nuevas universidades, procesos de licenciamiento y crear nuevas universitarias, esa ley de moratoria va a dejar de tener efecto en abril del 2020, es decir hasta esta fecha no se puede presentar un trámite de licenciamiento, "Como estamos a 6 meses de esa fecha limite en que podríamos presentarnos un trámite de licenciamiento, el Minedu consideró oportuno hacer reuniones una vez al mes para presentar los avances, hay algunas condiciones básicas de calidad que estamos cumpliendo al 100%, otras están en proceso, de algunas en las que todavía no podemos avanzar porque falta personal", indica.

Resalta que en el área académica han existido muchos inconvenientes, quizás esa haya sido las razones por las que el vicepresidente Jonathan García, ha decidido dejar sus funciones, y ahora existe una equipo de trabajo asumiendo la responsabilidad de preparar toda la documentación necesaria para cubrir con esa condición.

Los docentes nombrados fueron incorporados a la universidad para que puedan afrontar el proceso de adecuación. "Para ello existe un plazo de dos años, en el transcurso de estos años a medida a que el MEF habilite la creación de plazas universitarias y otorguen un presupuesto conforme a ley como estipula la norma, todas las plazas deben de ser concursadas, el docente va a tener que disponer de tiempo para cumplir con todas las obligaciones de obtener sus títulos y grados necesarios para ganar un concurso y que puedan postular a las plazas", indicó.

DENUNCIA. El profesor Arturo Caldas Caballero refirió que han realizado diversas denuncias a la PCM, Minedu, Digesu y a la misma ministra, por una serie de irregularidades como el abandono constantemente al trabajo por parte de los integrantes de la comisión organizadora de la UNDAR.

"Tenemos el record migratorio, a tavés de una gestión congresal, que Morgade viajó tres veces a México, Panamá y Colombia, a hacer sus actividades particulares y personales, no fue por una gestión de la institución. Ademas el reporte del rector de la universidad San Martín de Porras, donde le contrataron del 1 de enero al 31 de julio al 2019, donde Morgade ha laborado", indica

Sostiene que la comisión ha alquilado un local fuera de a institución para que nadie los controle. "Los docentes hemos sido denunciados ante la fiscalía por denuncias infundadas, desconcen la administración, hemos ido a ilustrar a la fiscalía todas esas denuncias carecen de fundamento, debido a la incapacidad de la comisión. Es un hostigamiento laboral, amedrentamiento, han sorprendido mentido a los mismos fiscales", refiere.

Tras señalar que han contratado a dos vigilantes que constantemente los están reglando y grabados a los docente. "Están despilfarrando el dinero, algunos han podido verificar que existen aulas pestilentes, que hace daño a la salud de los alumnos, no tenemos biblioteca a pesar que existe", indica Caldas.

RESPUESTA. Frente estás denuncias el presiente de la Comisión Organizadora de la UNDAR Daniel Morgade, indicó que son términos que tienen connotaciones legales. "Exhortaría a ser prudentes, porque cuando se hacen imputaciones de ese tipo, los que nos sentimos agraviados tenemos el derecho de emprender acciones legales ante ello, cuando se dicen que hubieron actos de corrupción no solo es decirlo, sino también probarlo", indicó.

Tras comentar que una persona que aspira a ser un docente universitario tendría que fundamentar todo lo que hace y dice en la documentación e investigación, un docente universitario debería de ser un ejemplo para la sociedad y debería de manejar un concepto básico que de lo que es la verdad. "No se puede decir solamente porque no le cae el presidente y vicepresidente, las cuestiones personales y políticas tendría que dejarse a un lado y trabajar en cuestiones académicas universitarias e institucionales", indicó.