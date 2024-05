En la construcción de pistas y veredas en la localidad de Acomayo, distrito de Chinchao, la Contraloría General de la República advierte que en el proyecto de más de S/ 4.7 millones presenta defectos en el proceso de construcción de sardineles, alcantarillas y juntas asfálticas del pavimento, lo que pone en riesgo la vida útil de la obra y un posible perjuicio por trabajos deficientes.

Deficiencias

Según el Informe de Control Concurrente, en el primer tramo de la vía colocaron solo siete centímetros de junta asfáltica, cuando las especificaciones técnicas establecen que la profundidad con relleno asfáltico para las juntas de la vía pavimentada debe ser de 20 centímetros, además, se observó que el sellado tenía restos de tecnopor. Este relleno deficiente ocasionaría el ingreso de agua al pavimento afectando su vía útil.

En el tramo uno también Contraloría, evidenció fisura en el pavimento, imperfecciones (daños) en el paño del pavimento y sardineles. Además, en este mismo tramo las alcantarillas y la parte exterior de los sardineles presentaban cangrejeras, mientras en el tramo tres se observó desgaste del concreto (erosión) entre el sardinel y el fondo de la cuneta.

Seguridad

Además, advierten buzones de agua y desagüe sin señalización, expone a la población a posibles accidentes. Observaron a obreros trabajando sin arnés, ni línea de vida en una pendiente pronunciada, también baños químicos puestos en obra sin funcionamiento. A pesar de la carencia de equipos de protección colectiva y el de salvaguardar la salud de los trabajadores, la entidad pagó al 100 % estas partidas al contratista, lo que podrían generar un potencial perjuicio económico.

Otro hecho que evidenció Contraloría, fue la ausencia del personal clave en la obra, los especialistas de calidad y ambiental no estuvieron presentes durante los tres días que verificaron la obra, mientras que el residente de obra no estuvo presente dos días. Esta ausencia no garantizaría el acompañamiento técnico adecuado, ni la calidad de los trabajos realizados.

La construcción de pistas y veredas para los sectores de Chunacán Alta y Huacchacancha de la localidad de Acomayo está a cargo de la Municipalidad Distrital de Chinchao con una inversión de S/ 4 785 067. Este proyecto inició en noviembre del 2023 y culminación está prevista en abril de este año.

