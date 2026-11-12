Tres delincuentes armados robaron aproximadamente S/100 mil pertenecientes a la Comunidad Campesina de Puños, en la provincia de Huamalíes, región Huánuco, luego de ingresar a la vivienda de la tesorera y amenazar de muerte a uno de sus hijos menores.

El asalto ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche, cuando Olinda Huanca Pablo se encontraba en su domicilio junto a sus hijos de cuatro y seis años, su madre y su hermano.

Según denunció la víctima, uno de los sujetos ingresó a su habitación y le apuntó con un arma de fuego, exigiéndole que entregara el dinero de la comunidad. Posteriormente, otros dos hombres encapuchados irrumpieron en el inmueble con la misma exigencia.

La tesorera aseguró inicialmente que los fondos estaban depositados en una entidad bancaria. Sin embargo, los asaltantes insistieron en que el dinero permanecía en la vivienda y exigieron conocer su ubicación.

Amenazaron a menor para llevarse el dinero

De acuerdo con el testimonio de Huanca Pablo, los delincuentes sujetaron a su hijo de cuatro años y lo amenazaron con un arma de fuego. Además, realizaron dos disparos al aire y otro cerca del menor para intimidarla.

La mujer también denunció que fue derribada al suelo y recibió patadas en la espalda. Ante las amenazas contra su hijo, terminó revelando dónde se encontraban los ahorros de la comunidad.

Los sujetos se apoderaron de los aproximadamente S/100 mil y escaparon del lugar. Tras el asalto, la familia pidió ayuda y los pobladores fueron convocados mediante las campanas de la comunidad.

Víctima afirma haber reconocido a uno de los asaltantes

La tesorera señaló que habría identificado a uno de los presuntos responsables como un familiar cercano, de iniciales L. S. H., a quien aseguró reconocer por su voz y forma de caminar.

Respecto a los otros dos implicados, indicó que no logró identificarlos debido a que llevaban pasamontañas y estaban armados.

El caso deberá ser investigado por las autoridades para identificar a los responsables y esclarecer el robo del dinero perteneciente a la comunidad campesina.