El Hospital de Tingo María (Huánuco), a través del área de Recursos Humanos, habría contratado personal que no cumple con los perfiles profesionales. Según el informe N° 341-2021-GRH-GRDS-DIRESA-HTM/OPE realizado por el área de Planeamiento y Presupuesto del GRH, la gestión del director ejecutivo, Yonel Ventura Gonzales, habría requerido los servicios de al menos 11 profesionales que no cumplirían con los requisitos mínimos de contratación para ocupar los cargos; asimismo, no tienen título universitario.

De acuerdo al documento, los 11 administrativos fueron contratados bajo la modalidad CAS – COVID, lo cual sería irregular porque dicho presupuesto es netamente para el personal asistencial; es decir, enfermeros para la primera línea contra la pandemia. Sin embargo, la mayoría de profesionales contratados son: técnicos, especialistas y auxiliares en administración y perciben un sueldo mayor a los 3 mil soles.

Según los lineamentos, cada personal contratado por la modalidad CAS – COVID debe ser registrado, a través del aplicativo Informático del Registro Nacional Personal de la Salud (INFORHUS) y en el Aplicativo Informático del Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP); a pesar de ello, la institución habría obviado tal requisito.

OBSERVACIÓN

El oficio N° 051-2021-CD-FUTHTIM (emitido el 23 de julio del 2021) dirigido al titular del nosocomio, Yonel Ventura Gonzales, menciona que dentro de las observaciones existe un ingeniero industrial y, de acuerdo al manual de funciones para ocupar dicha plaza, es requisito tener titulo universitario relacionado al cargo. Se trata de Elmer Luis Cordero Cuisano, jefe de la oficina de Administración.

El segundo caso es aún más grave, ya que el hospital contrató a una persona que actualmente estaría siendo procesada por corrupción. Se trata de Mariel Azucena Paucar Romero, quien tiene a su cargo la jefatura de Logística. De acuerdo al informe, Paucar Romero, estaría afrontando una acusación por el delito de malversación de fondos y negociación incompatible.

Asimismo, se reportó exceso de personal contratado en diferentes áreas administrativas, pese a no tener presupuesto. Al respecto, el sindicato Frente Único de Trabajadores del Hospital de Tingo María (FUTHTIM) ha solicitado la intervención de la Fiscalía y Procuraduría

