Entre lágrimas y airados reclamos, cerca de 30 personas exigen la devolución de los aportes que realizaron a la financiera Quipu, ubicada en la cuadra 10 del jirón Tarapacá en la ciudad de Huánuco.

El aporte económico que realizaron, por tres, cuatro y seis meses, es producto del esfuerzo diario que realizan para obtener dinero y cubrir sus gastos familiares, sostiene Augusto Carbajal, uno de los protestantes.

“Estas personas no tienen corazón, han estafado a decenas de personas que día a día se esfuerzan en las calles y sus puestos de venta para ganar dinero. Hoy han venido a protestar 30 personas, pero sabemos que son más de 100 los que dieron su dinero sin falta de lunes a sábado. La lista de aportantes es larga, en ella figuran emolienteros, heladeros, ambulantes que comercian ropa y otros. Esa gente no responde hace dos semanas”, sostuvo Carbajal.

Casos. Los presuntos afectados informan que un grupo de jóvenes en motos los visitaron en sus puntos de venta en los distritos de Amarilis y Huánuco, argumentando que es una forma de ahorro que tendrían a cambio de un beneficio económico del 5 % de intereses por el dinero que aportarían.

“Señor, yo todos los días me levantó a las 5:00 a.m. para vender quinua y panes en la esquina de los jirones Tarapacá y 2 de Mayo para atender a mi familia. Un joven se me acercó y me convenció de aportar S/ 5.00 al día, he pagado hace cuatro meses y cuando pido mi dinero no hay nada de nada”, sostuvo Martha Grijar.

En tanto, una pareja de heladeros contó que ellos aportaron S/ 5.00 al día durante seis meses y a la fecha no reciben ni un sol.

“A nosotros nos captaron en las calles del distrito de Amarilis, nos contaron que íbamos a realizar un buen negocio al contar con una entidad que guardara nuestro dinero a cambio de intereses económicos a nuestro favor. Todos los días me rompo el lomo para vender mis helados por mi familia, pensé que era una buena oportunidad y creo que he sido estafado”, manifestó Sunny Nicolás, quien ayudaba en el pago a su esposa Flor Moreyra.

Similar situación atraviesan los comerciantes Elisban Carbajal, Juana Aponte Muñoz, Juan Aquino Espíritu entre otros, quienes aportaron entre 10 y 30 soles al día.

Contrato. La modalidad de ahorro que ofrecía la microfinanciera Quipu, es bajo un contrato en el que señalan cláusulas de pago, compensaciones y moras por la demora en el aporte de ambas partes (Quipu y aportantes). Los documentos son firmados por los aportantes y los representantes de Quipu: Juan Carlos Inca Benites, gerente general; Fiorella Muñoz Mallqui, administradora.

Comunicado. Respecto a este hecho, y para conocer sus descargos, Correo trató de comunicarse con los representantes de Quipu a través de los números de celular que dejaron pegados en la puerta de su local en un comunicado, pero no respondieron.

“Estimado socio reciba el cordial saludo de Quipu Microfinanzas, para comunicar que por motivos de auditoría interna el pago de devolución se realizará previa comunicación al número corporativo 960996516″, versa el comunicado.

Denuncia. Finalmente, los manifestantes sostuvieron que presentaron su caso ante la comisaría de Huánuco, Depincri de la PNP e Indecopi, y todos les dijeron que para que procesar sus denuncias, las tienen que “realizar de manera individual y por montos que superen los S/ 13 500″.

