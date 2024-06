El dueño de tiendas de zapatilla “Yolu”, Yordi Picón Andrade fue detenido en horas de la mañana del viernes 21 de junio tras ser denunciado por presunta tentativa de homicidio en agravio de la trabajadora Nelly Huaranga Aguirre, quien laboraba hasta el último jueves en la tienda.

La extrabajadora Nelly Filomena Huaranga, acudió hasta el área de emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizán, tras sufrir considerables agresiones físicas por parte del dueño de tiendas Yolu. Las agresiones por parte del empresario también habrían sido en contra de un menor de 17 años.

DENUNCIA

Nelly Huaranga y su sobrino, un adolescente, denunciaron públicamente haber sido agredidos física y psicológicamente por los dueños de la tienda de zapatillas Yolu para quienes trabajaban hasta el jueves.

La denunciante relató que al ingresar a trabajar, 3:00 de la tarde del jueves, llamaron a todos los trabajadores a una reunión en el segundo piso del local, ahí, todos fueron preguntados si les habían robado. Y cuando le tocó responder, Nelly dijo que no y fue cuando la dueña, Luciana Luyo Fernández, se acercó y la golpeó en el rostro.

“Ellos querían que dijera que sí, yo me defendía y decía que no, ¿dónde están las pruebas?, que me muestren, me golpeaban. El dueño (Yordi Picón) me jaló dos veces el cabello arrastrándome hasta el piso, ahí me pateó, no me quería soltar y los trabajadores han hecho que me suelte”, expresó.

Según la denunciante que trabajaba en venta en línea, los esposos la están acusado de no haber pasado los depósitos de las ventas. “Simplemente porque nuestros paquetes salen con nuestra inicial, y hay varios paquetes que salían a nombre de una misma persona, pero que no me vincula a mí, es que me acusan”, dijo.

Además, los dueños se habrían dejado llevar por un mensaje que recibieron de alguien que no trabaja allí. Según el relato de Nelly, efectivos policiales llegaron y al ser acusada de robo fue trasladada a la Comisaría de Huánuco donde Luciana Luyo formuló la denuncia en su contra, sin presentar prueba, más que una foto bajada de su perfil.

Luego de la denuncia, el efectivo a cargo de la investigación le entregó a Nelly, una notificación para que se presente el viernes 21 a las 9:00 a. m. para responder por el delito de hurto agravado.

OTRO AGRAVIADO

El sobrino de Nelly, un adolescente de 17 años, también denunció haber sido agredido por Yordi Picón. El menor que trabajaba en el área de ventas dijo que necesitaba un modelo de zapatillas para una cliente por lo cual se dirigió al segundo piso, circunstancias que vio cuando agredían a una persona.

Dijo que se quedó observando porque le pareció que era su tía lo que segundos después confirmó. “Yolu vino corriendo hacia mi diciendo qué haces mirando, me insultó y me ahorcó del cuello; me dijo: ¿Tú me robas? y me metió un puñete cerca de la sien y me dejó sin aire; vino un trabajador, le dijo: ¡Basta jefe!”, contó el adolescente.

Tras estas denuncias, otros trabajadores de la tienda que por seguridad no mencionaremos su nombre, confirmaron la agresión y el abuso que sufren en esta conocida tienda de zapatillas, por medio a represalias no denuncian los hechos.

ROBO SITEMÁTICO

A través de su cuenta de Facebook los esposos denunciados, afirmaron que su trabajadora -Nelly Huaranga- les robó más de 50 mil soles desde el mes de marzo, mes en que ella asegura haber empezado a laborar.

Yordi Picón, indicó que han venido siendo “víctimas de un robo sistemático por la señorita Nely Huaranga Aguirre, desde el día 21 de marzo, lo cual la señorita está tratando de difamarme ocultando este robo que ha venido realizando”.

La esposa dijo: “Contamos con toda la documentación de cómo actuaba está delinquiendo y tenemos identificados a sus cómplices, pedimos a las autoridades esclarecer ya que estamos hablando de un monto de más de 50 mil soles…”.

VEA ESTO TAMBIÉN: