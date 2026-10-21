El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Amarilis reportó un total de 19 personas fueron detenidas durante los turnos comprendidos entre el 19 y el 25 de setiembre, y del 4 al 11 de octubre, por su presunta implicación en el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tipificado en el artículo 122-B del Código Penal.

La Fiscalía de Amarilis informó que las intervenciones se realizaron durante dos periodos de turno fiscal. Aunque los casos no habrían reunido elementos de convicción suficientes para vincular a los detenidos con el delito investigado, la institución destacó la importancia de actuar frente a la violencia familiar.

Según el reporte fiscal, las intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), agentes de Serenazgo y ciudadanos que realizaron arrestos ciudadanos ante situaciones que motivaron la intervención.

La Fiscalía precisó que, en estos casos, no se habrían reunido elementos de convicción suficientes para vincular a los detenidos con la presunta comisión del delito investigado. Por ello, los hechos reportados deben ser evaluados conforme a las disposiciones legales correspondientes, respetando la presunción de inocencia.

No obstante, el despacho fiscal advirtió que la cifra constituye una señal de alerta sobre la necesidad de mantener una respuesta oportuna frente a posibles situaciones de violencia en el entorno familiar.

En ese sentido, resaltó la importancia del trabajo articulado entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la ciudadanía para prevenir y atender estos hechos, así como promover una cultura de protección y respeto hacia las mujeres y todos los integrantes del grupo familiar.

Finalmente, la institución exhortó a la población a mantenerse alerta y comunicar oportunamente a las autoridades cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, a fin de facilitar la intervención correspondiente dentro del marco de la ley.