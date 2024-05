La Contraloría General de la Republica halló responsabilidad penal y administrativa en tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Pachitea, por irregularidades cometidas en la licitación de dos proyectos de mantenimiento vial que se ejecutaron en los distritos de Panao y Molino y generaron un perjuicio por S/ 522 mil.

Según el Informe de Control Específico n.° 013-2024- 2- 0404- SCE, durante los procesos de selección los exservidores, como miembros del comité, no admitieron las ofertas de varios postores al exigir criterios innecesarios y no establecidos en bases del proceso; sin embargo, admitieron la propuesta de otros postores con mayor oferta económica.

En agosto del 2020 la Municipalidad Provincial de Pachitea, realizó dos procesos selección para contratar el mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal en el tramo, Naunan - Piruropunta- Tipsa Punta- Tomayrica-Chagragoto en el distrito de Panao, y otro en el distrito de Molino, en el tramo Ancomarca - Huacan-Cajon-Yuragyacu-Lomas Gordas.

Descartan postores

En la etapa de evaluación de ofertas el comité de selección no admitió las propuestas de cuatro postores argumentando que no precisaron el plazo de ejecución de la obra en el Anexo n.° 3, a pesar de que los postores presentaron conforme al formato establecido, y que, según las bases del proceso, el servicio ofrecería en conformidad con los términos de referencia, que estaba fijada por 475 días calendario.

Otra razón por lo que no admitieron la propuesta de los postores, es por no haber considerado el símbolo soles “S/” en el Anexo n.° 5, ya que no era exigencia considerar el símbolo monetario en la columna de precio total, teniendo en consideración que dicho formato establecía literalmente que el precio a ofertar debería ser en soles, además esta exigencia no estaba considerada en los anexos de las bases del proceso de selección.

En ambos procesos de selección los postores fueron descalificados por estos mismos criterios que no eran obligatorios, por lo que el comité benefició con la buena pro a postores que ofrecieron mayor oferta económica y no permitieron que se evalué la totalidad de las ofertas y que la Municipalidad Provincial de Pachitea acceda a mejores condiciones de precio.

Severo perjuicio

Esta situación afectó la finalidad publica, ocasionó mayores gastos y obligaciones contractuales por diferencias en las propuestas por un total de S/ 522 330 70 en perjuicio de la entidad.

Estos proyectos de mantenimiento vial se ejecutaron entre el 2020 y 2021, el camino vecinal para el distrito de Panao se contrató por S/ 1 567 620 y para el distrito de Molino por S/ 1 740 998. La Contraloría recomendó a la procuraduría pública en delitos de corrupción a iniciar las acciones penales contra los exfuncionarios comprendidos en los hechos irregulares.

ESTO LE PUEDE INTERESAR: