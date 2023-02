Cuando era sometida a una cesárea para dar a luz a su tercer hijo en el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, falleció la noche del lunes 30 de enero, Diana Lourdes Billar Villanueva (32), quien fue internada el domingo 29 de enero en el nosocomio por referencia del centro de salud de Pachitea – Panao.

Acusa. Juan Miguel Diego Rojas, afirma que su esposa falleció por negligencia médica, cuenta que todos los controles prenatales estaban siendo evaluados en Codo de Pozuzo, posteriormente en Panao, y que el domingo su pareja ingresó al hospital valdizano por el trabajo de parto que había iniciado con dos de dilatación.

“A mi esposa le hicieron esperar y esperar, le pusieron varias ampollas y pastillas, que provocó el rompimiento de la fuente, el médico me decía que esté tranquilo que abajo también van a demorar unos minutos, mientras que en esos instantes llamaba a alguien y le gritaba dónde estás; estaban apurados y no sabían que hacer”, refiere.

Versiones. En la sala de operación, el personal de limpieza advirtió que no les habían avisado que iba a haber una operación. “Yo acompañé a mi esposa hasta la sala de operaciones caminando y hablando aproximadamente a las 6:30 p.m. y me dijeron que demoraría una hora, y al pasar el tiempo pregunté a las enfermeras y nadie me quería dar razón alguna. Mi cuñada escuchó a un personal de salud decir que la paciente se nos fue, yo no lo podía creer, porque mi esposa estaba sana llena de energía”, afirma Diego Rojas.

Posteriormente vio que sacaron rápidamente a su bebé en una cuna rodante y le comunicaron que estaba delicado de salud.

Al preguntar por su esposa nadie, le daba razón. Juan Miguel cuenta que al promediar las 8 de la noche al ver la puerta entreabierta ingresó a ver a su esposa y solo vio sus pies y al personal de salud reunido. Sostuvo que cuando preguntó recién le informaron que había fallecido su esposa.

Diligencias. Tras conocer del deceso de Diana Lourdes, el personal policial que presta servicio en dicho nosocomio comunicó al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y a la Fiscalía de turno que más tarde realizaron el levantamiento del cadáver.

Un personal de salud le comentó a Juan Miguel, que el recién nacido está en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a que la anestesia que le suministraron a la madre afectó al bebé, quien tragó líquido amniótico, hecho que le provocaron daños en el cerebro, corazón e hígado. Mientras que otro personal le entregó en un balde el útero y la placenta de su esposa.

Entre lágrimas los familiares de Diana Lourdes, hicieron un plantón en el hospital Valdizán para pedir justicia y que se esclarezca su muerte. La víctima deja en orfandad a tres menores niños, uno de 11, 8 y el recién nacido que lucha por su vida.

Descargo. Por su parte, el director del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, Pavel Quiñonez Benedetti, sostuvo que los resultados de una necropsia van a determinar la causa del fallecimiento de Diana Lourdes.

“En este caso intervino el Ministerio Público, que está haciendo las investigaciones respectivas para esclarecer este lamentable hecho, que fue una muerte súbita, pero el resultado de una necropsia y las investigaciones van a ayudar a esclarecer la muerte de la madre”, afirmó Quiñonez.