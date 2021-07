El 19 de noviembre del 2020, el conserje del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), Percy Aguirre Ríos depositó a una cuenta del gobernador Juan Alvarado S/ 35 mil. Cinco meses después del depósito económico, trabajadores del GRH fueron testigos de un fuerte cruce de palabras entre Aguirre y Alvarado. A las pocas semanas del altercado, Aguirre contrajo el COVID-19 y perdió la vida en el hospital de EsSalud.

Correo tuvo acceso al voucher que prueba el depósito que hizo Aguirre a la cuenta de ahorro N° 04-481-119087 del Banco de la Nación que registra como titular a Juan Alvarado Cornelio identificado con DNI 22469088. Alvarado recibió S/ 35 mil, pero no se sabe el motivo por el que su conserje le hizo el depósito de la cuantiosa suma económica.

Llamamos al gobernador regional al número de celular que proporcionó a Correo en la última entrevista que se le hizo, pero no respondió.

Fuentes de Correo, indican que a inicios del año, Percy Aguirre habría presentado pruebas y más vouchers de depósitos económicos al gobernador ante el cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción a cargo del fiscal Virgilio Carrión Cabrera . Al comunicarnos con la oficina de Imagen del Ministerio Público, nos informaron que al consultar sobre el caso al fiscal Carrión, el magistrado sostuvo que por el momento no daría ninguna declaración a los medios de comunicación.

Percy Aguirre acusó a sobrino de gobernador de represalias en su contra

Denuncia. Antes de morir, desde su cama del nosocomio, el conserje denunció que a raíz de la denuncia pública que hizo contra el sobrino del gobernador, Romel Alvarado Loarte tomaron represalias contra él. Dijo que le quitaron las llaves y que no ingresaba a la Gobernación. “Me quitaron todas mis funciones y me tienen en un rincón. La gerente ordenó que no me den las llaves y cambió de sistema a todas las puertas. Es una lástima como me tratan”, sostuvo Aguirre Ríos.

Asimismo, acaba de difundirse un audio en el que se escucha a Percy Aguirre conversando con el empresario de construcción Alejandro Huaranga Robles. En el diálogo, el empresario le dice al conserje que apoyó en la campaña política de Alvarado “con dos camionetas, pero que hasta ahora no le da una ‘chambita’”, a lo que Aguirre Ríos responde que escuchó decir que le dieron “dos obras”.

Al fluir la conversación, Huaranga Robles comenta que el GRH le dio una obra de “cuatro palos (S/ 4 millones), pero cuyo expediente técnico no tiene pies ni cabeza”. Asimismo, el empresario reveló al conserje que el proyecto del centro de salud de Pachas, provincia de Dos de Mayo, lo adjudicaron a otro empresario.

