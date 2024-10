Aníbal Dolores Susano, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Churubamba, denuncia ante la policía y la Fiscalía de haber sido víctima de agresión física y psicológica, robo y de secuestro a un grupo de comuneros de la zona de Huallmish.

“Salí de la comuna para explicarles por el supuesto incumplimiento del mejoramiento de un local deportivo en su localidad, que estaba previsto que iba a subir la maquinaria a la localidad el 15 de octubre, pero los pobladores no me dejaron que les explique. Fueron un grupo de mujeres que me jalonearon, pegaron quitaron mis zapatillas y robaron mi billetera con dinero y mis documentos personales”, cuenta Dolores.

Tras afirmar que la población no entendía razón alguna, querían encontrarlo al alcalde de la municipalidad de Churubamba, al salir él (Aníbal Dolores) a responder por las diligencias administrativas, fue atacado por los comuneros que en su mayoría eran mujeres. “Solo me quedó dejarme poner la falda y el sombrero, porque ellas me querían desnudar”, dice.

Asimismo, cuenta que un grupo de comuneros lo retuvieron por más de una hora, obligándolo a vestir una pollera y un sombrero rosado mientras lo agredían físicamente. “Tengo arañones, por el pecho, hematomas por la espalda, hombro, y piernas, la gente estaba molesto que ni los serenos y policías que estaban en el frontis de la comuna pudieron hacer algo para apaciguarlos”, dijo.

DENUNCIA

Ante este hecho, el funcionario interpuso su denuncia ante la comisaría de Rancho, asimismo ante la Fiscalía por agresión física, robo agravado, además por haberlo retenido en contra de su voluntad por más de una hora. Para el funcionario tras de este cebarte ataque estarían algunos candidatos que perdieron las elecciones municipales y buscan desestabilizar la gestión.

