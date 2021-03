El departamento de Huánuco no está considerado dentro del plan multisectorial ante heladas y friaje, por lo tanto el Estado puede hacer poco para las intervenciones sostenibles a los afectados. El plan es elaborado cada cuatro años y es impulsado por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).

Así reveló ayer el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José Alberto Muro Ventura, quien llegó para sostener reunión con el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, funcionarios y dirigentes agropecuarios.

“Ustedes conocen que cada 4 años se elabora los planes multisectoriales ante heladas y friaje, impulsado por la PCM y no por el Minagri, el cual tiene un proceso metodológico de selección y priorización en los distritos beneficiarios en el marco de la trayectoria de intervención que ha tenido el plan. Pues en su momento Huánuco no fue incluido, no porque lo hemos excluido como unidad, sino hay una metodología con lo que se determinó” afirmó.

En esa medida señaló que su sector va analizar y ver la posibllidad de incluir dentro del plan o hacer la reubicación en caso que un distrito de otro departamento incluido en el plan, no ocurra desgracias por el fenómeno climatológico.

Distritos en emergencia por heladas

En tanto, el gobierno regional a través de la Oficina Regional de Defensa Civil busca la declaratoria de emergencia de 27 distritos de las provincias de Huánuco, Ambo, Huamalíes, Yarowilca, Dos de Mayo y Lauricocha, afectados por heladas en los días 19 y 20 de febrero, en la que se perdió 4 500 hectáreas de cultivos de papa.

“Señor viceministro (Alberto Muro) Huánuco es eminentemente agrícola y hay muchas necesidades. Quero centrarme en cosas puntuales y exigimos la cristalización del riego tecnificado en la margen derecho del río Conchumayo por 64 millones de soles. N o estamos considerados en el programa nacional ganadero y el plan nacional de cobertizos, hay 30 millones a través del INIA y Huánuco está excluido y no es justo” manifestó Roy Cruz, director de Agricultura .

Sobre el pedido de declarar en emergencia al sector agrario, José Muro dijo los que dan inicio a la identificación y grado de impacto de la emergencia son el gobierno regional y local, quienes elevan los informes justificando los daños y con la opinión favorable de INDECI, y Minagri solo lo ratifica.

Y respecto a la compra de productos, tal como exigen los agricultores, sostuvo que no es competencia del Estado y más bien podrían adecuarse a la nueva ley aprobada por el Congreso sobre compras estales, cuya reglamentación está en camino.